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Zběsilá honička v Ostravě. Řidič ztrácel ukradené semafory, pak se ukryl do křoví

Dalibor Maňas
  9:21
Ostravští policisté po zběsilém pronásledování dopadli devětatřicetiletého muže, který za volantem osobního auta ujížděl napříč městem. Prozradil se rychlou jízdou bez blinkrů. Když se snažil policistům ujet, z korby jeho auta padaly ukradené přenosné semafory. Muž nakonec zastavil a pokusil se schovat v křoví, kde ho ale obklíčilo několik hlídek. Jak se ukázalo, řídil i přes zákaz platný až do roku 2029 a odmítl test na drogy.

KRIMI

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Ostravští policisté vyšetřovali případ, v němž figuroval zloděj se zákazem řízení. „Ten na sebe kolem půlnoci upozornil nepřiměřenou rychlostí a také nedával znamení o změně směru jízdy. Proto se policisté rozhodli auto zastavit a řidiče zkontrolovat,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Na výstražné a zvukové signály k zastavení ovšem řidič nereagoval. „Před hlídkou začít ujíždět. Policisté vyrozuměli další hlídky, které se do pronásledování zapojily. Řidič ujížděl Ostravou, přičemž z městské zástavby nakonec sjel na ulici Rudnou, kde pokračoval ve zběsilé jízdě, při které z korby vozidla začaly padat různé předměty,“ popsala mluvčí.

Řidič nakonec zjistil, že policistům neujede, zastavil a začal utíkat. „Netušil, že už je obklíčen několika hlídkami, proto se schoval do křoví, kde mu policisté nasadili pouta,“ přiblížila Michalíková.

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Policisté zjistili, že měl zákaz řízení a odmítl test na drogy i alkohol. „Na korbě auta byly předměty pocházející z trestné činnosti. Věci, které při pronásledování vypadly z auta na vozovku, policisté zajistili. Ukázalo se, že se jednalo o přenosné světelné semafory, které před pronásledováním měli i s komplicem odcizit,“ uvedla mluvčí.

Policisté ve zkráceném přípravném řízení muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

„I přesto, že měl uložen zákaz řízení až do začátku roku 2029, vědomě sedl za volant a řídil. Okolnostmi krádeže se kolegové stále zabývají. V případě odsouzení hrozí podezřelému trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnila mluvčí.

30. dubna 2026
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