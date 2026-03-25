Malá holčička se napila žíraviny, poleptala ji na několika místech

Velmi nešťastná událost se v úterý stala na Karvinsku. Malá holčička se tam náhodou napila prostředku na čištění odpadu tvořeného hydroxidem sodným. Ve vážném, ale stabilizovaném stavu pak dívenku převážel záchranářský vrtulník.
Holčička má jeden a půl roku. Jak se mohlo stát, že se dostala k tak nebezpečné chemikálii, záchranáři neuvedli. „U holčičky došlo k náhodnému požití a potřísnění hydroxidem sodným určeným k čištění odpadu. Dítě mělo poleptánu oblast úst, bříško a dolní končetinu,“ sdělil krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Zasahující posádka holčičku ošetřila, dítě dostalo léky na útlum bolesti a vědomí, záchranáři současně nasadili kyslíkovou terapii. „Batole jsme pak letecky přepravili do Popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla holčička předána ve stabilizovaném stavu,“ doplnil mluvčí Humpl.

Zmínil také, že náhodné požití takto nebezpečných látek, a to nejen louhu, ale také například ředidel a jedů na škůdce, bohužel nejsou výjimečné.

Okamžitě volejte linku 155!

„Velmi důležité je chemikálie správně skladovat, nejlépe v originálních obalech, které bývají často opatřeny bezpečnostním uzávěrem, které děti neumí otevřít. Neméně důležité je uložení těchto látek mimo dosah dětí,“ shrnul mluvčí moravskoslezské záchranky.

Varoval, že následky takových incidentů mohou být velmi vážné, až smrtelné.

„Pokud se přesto tak stane, ihned volejte na tísňovou linku 155. Důležité je dítěti co nejdříve poskytnout potřebnou zdravotnickou péči, aby se minimalizovaly následky,“ řekl mluvčí s tím, že nejčastěji nebezpečné látky poleptají sliznici dutiny ústní, ale také jícnu, žaludku a střev.

