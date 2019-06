Hokejisté Frýdku-Místku odvrátili exekuci, vznik dluhu vyšetřuje policie

9:25 , aktualizováno 9:25

Do čtyř let musí zaplatit frýdecko-místecký hokejový klub částku 1,9 milionu korun, jejíž údajné zneužití bývalým prezidentem klubu vyšetřuje policie. Budoucnost hokeje ve městě to však zřejmě neohrozí.