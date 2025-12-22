Ostravské ANO chce za primátora třicetiletého Vereše, do Senátu Vilamovou

Autor: ,
  14:19
Lídrem hnutí ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v komunálních volbách v Ostravě nynější starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. Na senátorku za volební obvod číslo 72 tam nejspíše bude kandidovat starostka Ostravy-Poruby Lucie Baránková Vilamová. Oba podpořilo všech 106 delegátů sněmu hnutí v Ostravě.
Fotogalerie2

Starosta Slezské Ostravy Richard Vereš bude příští rok lídrem hnutí ANO na post primátora Ostravy.. | foto: Jaroslav Ožana, ČTKČTK

Třicetiletý Richard Vereš uvedl, že jeho úkolem nyní bude sestavit návrh kandidátní listiny, který členům ostravské organizace předloží na jaře.

„Následovat bude standardní schvalovací proces orgány hnutí ANO. Věřím, že se nám podaří sestavit silný kompetentní tým, který bude mít Ostravanům co nabídnout,“ uvedl Vereš.

Vereš je držitelem magisterského titulu z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Starostou Slezské Ostravy je od roku 2018, předtím pracoval v advokátní kanceláři. Je rovněž zastupitelem Moravskoslezského kraje.

Byl také ostravským zastupitelem, ale kvůli kumulaci funkcí tento mandát v lednu 2023 opustil. Bylo to jen krátce předtím, než tehdejší primátor Tomáš Macura z hnutí ANO přišel kvůli veřejné podpoře prezidentského kandidáta Petra Pavla proti šéfovi ANO Andreji Babišovi o funkci i členství v hnutí. Vereš však už nebyl zastupitelem, jinak by se podle více zdrojů dostal do vedení města už tehdy.

Starostka Ostravy - Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová chce i do Senátu. (22. prosince 2025)

Jednačtyřicetiletá Baránková Vilamová je držitelkou doktorského titulu z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. V profesní praxi se věnovala projektovému a marketingovému managementu. Starostkou Poruby je od roku 2019, navíc od roku 2023 působí i ve funkci náměstkyně ostravského primátora pro strategický rozvoj a kulturu.

Ostravu nyní vede koalice tvořená hnutím ANO, koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty, primátorem je Jan Dohnal z ODS.

Senátorem za volební obvod 72, který zahrnuje západ Ostravy a východní část Opavska, je nyní lékař Ondřej Šimetka, který v roce 2020 kandidoval jako nestraník za ODS. Za ANO před šesti lety kandidoval ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeněk Jiříček.

„Ostravské hnutí ANO také nominovalo do celostátního vedení hnutí ANO. Nominaci na předsedu hnutí obdržel premiér Andrej Babiš, nominaci na místopředsedu hnutí hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica,“ uvedla místopředsedkyně Oblastního předsednictva Ostrava-město Markéta Langrová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Jsme otloukánci. Při manipulaci se zbraní se stane, že dojde k neštěstí, líčí myslivec

Premium
Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku Zdeněk Ferenc se...

Zdeněk Ferenc už letos ulovil dvanáct divočáků. Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku vzpomíná, že když před 25 lety jako myslivec začínal, bylo zastřelené divoké prase rarita...

Ostravské ANO chce za primátora třicetiletého Vereše, do Senátu Vilamovou

Předseda oblastního sdružení hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš

Lídrem hnutí ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v komunálních volbách v Ostravě nynější starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. Na senátorku za volební obvod číslo 72 tam...

22. prosince 2025  14:19

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Ostravské letiště poprvé odbavilo přes půl milionu lidí, Mošnov čeká oprava dráhy

Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní...

Poprvé v historii prošlo branami mošnovského Letiště Leoše Janáčka více než 500 tisíc cestujících za rok. Těsně se k němu přiblížilo už loni, kdy odbavilo přes 493 tisíc lidí. Nejbližší budoucnost...

22. prosince 2025  10:52

Úkol na Vánoce? Pár kilo navíc, přeje si Maňasová. Pro příští sezonu má vyšší cíle

Sprinterka Karolína Maňasová hned druhý den po triumfu na halovém mistrovství...

Měla by přibrat. Pak bude ještě lepší. To už nějakou dobu tvrdí Ivo Pištěk, trenér Karolíny Maňasové. Mohlo by se jí to podařit o Vánocích? „Že bych se cpala vanilkovými rohlíčky? “ smála se nejlepší...

22. prosince 2025  8:25

Obyvatelé se stěhují i umírají. Vylidňování Moravskoslezského kraje pokračuje

Budova ČSÚ v Praze.

O dalších bezmála šest tisíc obyvatel méně hlásí severní Morava a Slezsko, což je nejvyšší úbytek v Česku. Pátým rokem v řadě pokles porodnosti. A republikově nejvyšší převaha těch, co se...

22. prosince 2025  6:15

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Žena v Havířově plivala na zákazníky večerky a škrábala je. Křičela, že má žloutenku

ilustrační snímek

Jako smyslů zbavená si počínala jedna ze zákaznic večerky v Havířově. Silně podnapilá napadala ostatní lidi, plivala na ně a jednu ženu dokonce poškrábala. Současně vykřikovala, že má žloutenku.

21. prosince 2025  13:17

Ostravské volejbalistky si výhrou v derby vybojovaly den volna navíc

Andrea Štrbová a Michaela Drozdová (zleva) z TJ Ostrava blokují útok smečařky...

O den delší volno přes Vánoce si vybojovaly volejbalistky TJ Ostrava, když v 11. kole extraligy vyhrály v hale Sokola Frýdek-Místek 3:2.

21. prosince 2025  8:13

Karviná? Krásné období, těší nového kouče. Jméno Jarolím ale v Jihlavě zůstalo

Nový karvinský trenér Marek Jarolím

Aktuální sezonu sice startoval ve druholigové Jihlavě, už více než dva měsíce je však Marek Jarolím trenérem prvoligové Karviné. Do slezského klubu se společně s asistentem Pavlem Němcem a trenérem...

20. prosince 2025  12:11

Prezidentský pár přijal romské fotbalové děti, které čelily rasismu ultras Baníku

Zástupci fotbalových klubů Mongaguá s českým prezidentem Petrem Pavlem a první...

Český prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě malé romské fotbalisty, kteří v listopadu cestou z turnaje v Děčíně čelili ve vlaku rasistickým urážkám ultras Baníku Ostrava. „Pro naše děti je to...

20. prosince 2025  11:30

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Pojďte koledovat. Charity hledají dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku, děti i dospělé

Slavnostní zahájení tradiční Tříkrálové sbírky v Karlových Varech. (3. ledna...

Rozvážejí a zapečeťují pokladničky, připravují předměty, jež se budou během sbírky lidem rozdávat, předávají informace i kolednické pláště, koruny a průkazy vedoucím skupinek. A stále hledají další...

20. prosince 2025  6:20

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.