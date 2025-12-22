Třicetiletý Richard Vereš uvedl, že jeho úkolem nyní bude sestavit návrh kandidátní listiny, který členům ostravské organizace předloží na jaře.
„Následovat bude standardní schvalovací proces orgány hnutí ANO. Věřím, že se nám podaří sestavit silný kompetentní tým, který bude mít Ostravanům co nabídnout,“ uvedl Vereš.
Vereš je držitelem magisterského titulu z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Starostou Slezské Ostravy je od roku 2018, předtím pracoval v advokátní kanceláři. Je rovněž zastupitelem Moravskoslezského kraje.
Byl také ostravským zastupitelem, ale kvůli kumulaci funkcí tento mandát v lednu 2023 opustil. Bylo to jen krátce předtím, než tehdejší primátor Tomáš Macura z hnutí ANO přišel kvůli veřejné podpoře prezidentského kandidáta Petra Pavla proti šéfovi ANO Andreji Babišovi o funkci i členství v hnutí. Vereš však už nebyl zastupitelem, jinak by se podle více zdrojů dostal do vedení města už tehdy.
Jednačtyřicetiletá Baránková Vilamová je držitelkou doktorského titulu z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. V profesní praxi se věnovala projektovému a marketingovému managementu. Starostkou Poruby je od roku 2019, navíc od roku 2023 působí i ve funkci náměstkyně ostravského primátora pro strategický rozvoj a kulturu.
Ostravu nyní vede koalice tvořená hnutím ANO, koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty, primátorem je Jan Dohnal z ODS.
Senátorem za volební obvod 72, který zahrnuje západ Ostravy a východní část Opavska, je nyní lékař Ondřej Šimetka, který v roce 2020 kandidoval jako nestraník za ODS. Za ANO před šesti lety kandidoval ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeněk Jiříček.
„Ostravské hnutí ANO také nominovalo do celostátního vedení hnutí ANO. Nominaci na předsedu hnutí obdržel premiér Andrej Babiš, nominaci na místopředsedu hnutí hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica,“ uvedla místopředsedkyně Oblastního předsednictva Ostrava-město Markéta Langrová.