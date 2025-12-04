Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Martin Pjentak
  13:58
Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i policie. Důvodem revolty je nespokojenost rodičů i dětí s volbou nového ředitele školy. Do funkce byl totiž jmenován někdo jiný, než koho doporučila výběrová komise. Starostka i místostarosta se přitom zavázali, že budou rozhodnutí komise respektovat.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejprve cinkání klíči, hlasité protesty a nakonec kopání do dveří jednoho z kabinetů. Za nimi se zamčení ukrývali nový ředitel školy Pavel Olšovský, jeho zástupce a sekretářka. Ti pak na místo zavolali policii.

„V úterý 2. prosince dopoledne vyjížděli policisté na oznámení do školského zařízení v Hnojníku, kde došlo k poškození dveří, což bylo zaevidováno jak přestupek proti majetku. Současně šetří okolnosti možného přestupkového jednání proti občanskému soužití,“ potvrdila redakci iDNES.cz událost policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Jako první o vzpouře dětí informovala televize CNN Prima News, které se na místě podařilo získat i svědectví jedné z žákyň. „Hrozně moc děti se domluvilo, šli jsme na tuto chodbu, cinkali klíči a volali jméno Adam Gallus,“ řekla reportérům dívka.

Zmíněný Adam Gallus je jednou z klíčových postav sporu. Jakožto oblíbený učitel zdejší školy vyhrál výběrové řízení, ale nakonec nebyl ředitelem jmenován. Místo něj vedení obce pověřilo funkcí Pavla Olšovského. A to se rodičům ani dětem nelíbí.

Potíže začaly s odchodem bývalé ředitelky

Kořeny problémů se vinou do předchozího období, kdy ředitelkou hnojnické školy byla Dagmar Tobolová. Ta z funkce odešla na konci předchozího školního roku po předchozích dlouhodobých sporech se starostkou obce Dagmar Malíkovou. Už tento odchod považují rodiče místních žáků za problém.

„I díky úspěchům školy se Obec Hnojník stala Vesnicí roku 2025, kde jste sama prezentovala její významnou roli a spolupráci se spolky. Přesto jste od svého nástupu opakovaně z důvodu osobní antipatie usilovala o odvolání ředitelky Tobolové, což nakonec vyústilo v její rezignaci a odchod ze školy,“ psala například starostce na facebookové stránce Hnojník žije jedna z místních maminek. Podle jejích dalších slov od letošního června, kdy ředitelka Tobolová oznámila svůj odchod, podalo ve škole výpověď 16 zaměstnanců.

„Skutečně mohu říct, že jsem odstoupila po dlouhodobém tlaku ze strany paní Malíkové, který trval celých 14 let, od mého nástupu do funkce, zhoršil se ale poté, co se paní Malíková stala starostkou,“ potvrdila pro iDNES.cz bývalá ředitelka školy Dagmar Tobolová.

„Dokopej ji! To se mi líbí.“ Policie na Opavsku vyšetřuje děti, které zbily dívku

Starostka následně jmenovala dočasným vedením školy Pavla Olšovského, který s ní byl shodou okolností na společné kandidátce uskupení Volba pro kraj v krajských volbách v roce 2020. V říjnu se pak uskutečnilo výběrové řízení, v němž komise jako vítězného kandidáta vybrala učitele školy Adama Galluse.

Členové školské rady ale už předem projevili obavy z toho, že vedení obce nebude respektovat výsledky konkurzního řízení. „Starostka a místostarosta se zavázali, že ředitelem MZŠ a MŠ Hnojník bude jmenován kandidát výběrového řízení, který se na základě usnesení výběrové komise umístí na 1. místě,“ stojí v zápisu školské komise.

Starostčin slib byl lichý

Že jejich obavy nebyly plané a naopak lichý byl starostčin slib, ukázaly následující události. Předpokládané jmenování Galluse do funkce od 1. listopadu se totiž neuskutečnilo, starostka nakonec ředitelem na začátku prosince jmenovala Pavla Olšovského, který skončil ve výběrovém řízení na druhém místě.

Deník, který se kauzou zabývá, přinesl i informaci o tom, že Gallus byl v polovině listopadu předvolán do ředitelny, kde na něj kromě dočasného ředitele čekali i starostka, místostarosta, zástupce ředitele a jejich advokát, kteří mu vytkli administrativní pochybení při zapisování rozvrhu a za opakování této chyby mu pohrozili výpovědí. Gallus se proti tomu údajně ohradil a starostka mu pak podle Deníku navrhla, že pokud podepíše, že se vzdává vítězství v konkurzu, bude za to jmenován zástupcem ředitele školy. Gallus však dle informací Deníku odmítl, oficiálně se k situaci vyjadřovat prozatím nechce. Redakci iDNES.cz se s ním také nepodařilo spojit.

Rodiče dětí na vyhrocenou situaci reagovali už v listopadu otevřeným dopisem. Odpověď starostky na něj pak napětí ještě eskalovala. „Konkurz proběhl 20. 10. 2025 a byla jsem připravena jmenovat nového ředitele k 1. 11. 2025. Avšak v hospodaření školy, majetku i dokumentaci byly zjištěny nesrovnalosti, které si vyžádaly sjednání nezávislého auditu hospodaření školy s majetkem obce,“ napsala starostka. „Stejně tak, jako je výsledek konkurzu jen doporučující, avízovaný termín (listopadové jmenování Adama Galluse ředitelem – pozn. red.) je jen předpokládaný, ničeho tím tedy neporušuji,“ uvedla také Dagmar Malíková.

„Vy i současný prozatímní ředitel šíříte tvrzení o údajném špatném hospodaření a nesrovnalostech v dokumentaci. Tato obvinění jsou však v přímém rozporu s výsledky kontrol oficiálních kontrolních orgánů – České školní inspekce i červnového auditu hospodaření, který provedl Krajský úřad MSK. Všechny kontroly proběhly bez závad a neprokázaly nic, co by nasvědčovalo pravdivost Vašich tvrzení. O těchto skutečnostech jste byla informována, jsou zaznamenány ve výročních zprávách školy a protokoly Vám byly předány při předání školy dne 31. 8. 2025, což je písemně doloženo,“ bránila se slovům o nesrovnalostech v hospodaření bývalá zástupkyně ředitelky školy Irena Hencová.

„Auditu se nebojím, hospodaření školy bylo v pořádku a probíhalo v souladu se všemi právními předpisy. Nařčení ze strany starostky se ale budu muset bránit právní cestou,“ řekla redakci iDNES.cz bývalá ředitelka školy Tobolová.

Rodiče vyjadřují své rozhořčení

Situace ve škole se nelíbí především rodičům. „My už z toho tři měsíce nespíme a čekáme s čím děti přijdou ze školy, kdo další odchází,“ uvedla například další z maminek. „Výsměch všem pedagogům, rodičům i žákům samotným. Všichni si dobře uvědomujeme, proč od 29. 9. neproběhlo doposud žádné zastupitelstvo obce a zatím není žádné ani vyhlášeno. Tam by totiž ti rodiče, jejichž dětí se údajně situace ve škole nijak nedotýká, mohli nahlas říct, že to je lež,“ napsal v komentáři pod starostčiným dopisem jiný rodič.

Útoků dětí přibývá, školy hlídají i kamery. Policisté v kraji řeší desítky případů

„My rodiče si přejeme, aby škola fungovala co nejlépe, věříme, že snad i Vy. Současná fluktuace a celkový chaos naznačují, že fungování školy má k ideálu daleko. Pan Gallus nebyl v dřívějším vedení školy, takže současný audit by neměl jeho jmenování bránit. Pakliže jsou jiné skutečnosti, tak je prosím sdělte veřejnosti,“ oponovala starostčině odpovědi další matka.

Rodiče se chtěli k věci vyjádřit při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu v obci, ale nebylo jim to umožněno. Poté už následovala úterní vzpoura dětí ve škole. Aktuální situaci odmítla starostka komentovat. „K základní škole se vyjadřovat nehodlám, od toho je tam pan ředitel,“ řekla do telefonu Malíková.

Žádná revoluce, říká ředitel

„Nedošlo tu k žádné revoluci. Ohlášená akce žáků se pouze vymkla z rukou, kdy třídní učitelé nezvládli situaci ohlídat,“ komentoval dění po dotazu iDNES.cz současný ředitel školy Pavel Olšovský.

Odhadl, že se akce účastnilo okolo sedmdesáti dětí zejména z druhého stupně. „Nemám nic proti tomu, aby vyjádřily svůj názor, musí se to ale dít normálně, demokratickou cestou,“ podotkl ředitel.

V následujících dnech už pak podle něj ve škole probíhala výuka v klidu. „Policie nyní vyšetřuje, kdo konkrétně dveře poškodil,“ řekl Olšovský, který i nabídl svůj názor, proč byl nakonec ředitelem jmenován on. „Pan Gallus je výborný učitel, ale nemá žádné zkušenosti s vedením školy, zatímco já jsem už ředitele dělal. Proto se zřejmě vedení obce rozhodlo pro mne.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Podvodníci vybrali špatného taxikáře. Překazil jim plány na okradení seniora

Premium
ilustrační snímek

O obrovském štěstí může mluvit senior ze Suchdola nad Odrou. Ten se stal obětí podvodných telefonátů, úspory mu však zachránila skutečnost, že na schůzku s falešným bankéřem jel taxíkem.

Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

Premium
Pastviny v Beskydech rozrývají divočáci. Pak na nich neroste tráva, porost...

Přemnožená divoká prasata způsobují extrémní škody, říkají zemědělci i úřady v oblasti Beskyd. Ochrana je více než náročná, protože mobilní oplocení ani pachové ohradníky nepomáhají. A náhrada škod...

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

4. prosince 2025  13:58

Viktoriánské Vánoce. Zámek otevře sváteční trasu, ladí dobové dekorace

Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u...

Aranžují šest i osm hodin denně už takřka měsíc a právě jdou do finále. Autorky vánoční výzdoby zámku v Hradci nad Moravicí Iva Přibylová a Stanislava Kvasničková dokončují poslední detaily dobově...

4. prosince 2025  6:52

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Třinecký útočník Matěj Kubiesa (v bílém) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk.

Čas 37:47. Třinecký útočník Matěj Kubiesa si najel mezi kruhy a švihem střílel k pravé tyči. Poosmé nastoupil v extralize a vsítil svůj první gól, čímž zvýšil na 3:1. Svou trefou zlomil dohrávku...

3. prosince 2025  21:03

USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body,...

3. prosince 2025  20:30

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:20

Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

Premium
Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy

Dvanáct tisíc lidí žijících na místě, které od nepaměti trápí povodně. Opavské sídliště Kateřinky, vůbec největší sídlištní zástavba ve městě, stojí přímo na nivě řeky Opavy. Hlavní architekt města...

3. prosince 2025

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

Hlučín odkoupí více než padesát domů s bývalými byty OKD, nyní vlastněné...

Poslední kroky k vůbec největšímu majetkovému projektu v novodobé historii města posvětili hlučínští zastupitelé. Město na Opavsku od společnosti Heimstaden Czech odkoupí 527 bytů v 53 bytových...

3. prosince 2025  10:23

Anarchista a „zlosyn“ z Haliče po vraždě ostravského četníka uprchl

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....

Málokterému četníkovi, který přišel o život ve službě, se dostalo takové pozornosti jako Františku Schenkovi zastřelenému 16. listopadu 1911 ve Slezské Ostravě. Měl slavný pohřeb, na který přišli i...

3. prosince 2025  6:15

Zaměstnankyni Tatry srazil vysokozdvižný vozík, způsobil jí otevřenou zlomeninu

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Těžké zranění způsobil dnes ráno v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks vysokozdvižný vozík třiapadesátileté zaměstnankyni. S otevřenou zlomeninou musela podstoupit okamžitou operaci. Je už...

2. prosince 2025  18:42

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.