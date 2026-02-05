Výbuch roztrhl výdejní box napůl, policie stíhá osmnáctiletého mladíka

Autor:
  11:53
Osmnáctiletého muže stíhá policie v souvislosti s nedávným výbuchem výdejního boxu v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Podle kriminalistů to byl právě on, kdo umístil výbušninu do schránky. Vyšetřování vyloučilo, že by byla explozivní látka do boxu doručena přepravní společností. Mladíkovi hrozí až pětiletý trest.
Fotogalerie2

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026) | foto: Policie ČR

„Třinečtí kriminalisté prověřující poškození výdejního boxu v Hnojníku po vyhodnocení získaných a zjištěných informací, výsleších osob ve velmi krátké době ustanovili možného podezřelého. Na základě souhlasu státního zástupce muže zadrželi, jednalo se o osmnáctiletého mladíka,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Dodala, že kriminalisté vyloučili variantu, že výbušninu do boxu dovezla přepravní společnost.

Komisař mladíka obvinili z poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Motiv jeho činu je zatím nejasný.

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

„Je mu kladeno za vinu, že měl krátce po sobotní půlnoci přinést a umístit do jedné z přihrádek výdejního boxu předmět, který krátce na to explodoval a způsobil destrukci zařízení,“ dodala Jiroušková. V případě odsouzení mladíkovi hrozí až pět let vězení.

Incident se odehrál v sobotu 31. ledna. Exploze tehdy vážně poškodila výdejní box společnosti Zásilkovna, půlka zařízení byla výbuchem doslova odtržena. Na místo byl tehdy povolán i psovod a pyrotechnici.

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

Výbuch roztrhl výdejní box napůl, policie stíhá osmnáctiletého mladíka

