Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

„V nočních hodinách bylo na linku 158 oznámeno poškození výdejních boxů v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Po příjezdu prvosledové hlídky na místo bylo patrné, že došlo z dosud neznámé příčiny k explozi, která poškodila značnou část výdejního zařízení,“ uvedla policie na síti X.
Na místo nehody byl přivolán policejní psovod se služebním psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin. „Probíhá ohledání místa a šetření příčin exploze za přítomnosti znalců z odboru kriminalistické techniky a expertiz, frýdecko-místeckých kriminalistů a kolegů z pyrotechnické služby,“ dodala policie.
|
VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali
Podle fotek je zřejmé, že exploze poškodila téměř polovinu výdejního zařízení patřící holdingu Packeta, který vlastní přepravní společnost Zásilkovna. V okolí leží poházené různě velké části boxu, zbytek výdejního místa, který zůstal stát, je prohnutý a ohořelý.