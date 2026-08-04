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V jezeru na Opavsku plavou drobné medúzy. Dobré znamení, těší hygieniky

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  13:35
Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století.

Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století. | foto: Petr Ďuriš, Ostravská univerzita

Přítomnost těchto žahavců ve vodě některé návštěvníky Hlučínského jezera...
Výskyt medúzek v Hlučínském jezeře dokazuje, že je tam vysoká kvalita vody.
Zajímavé je to, že medúzky v jezeře jsou všechny stejného pohlaví. Rozmnožily...
Drobné medúzky jsou v Česku nepůvodním druhem. Zavlečeny sem byly z Ameriky,...
12 fotografií
Návštěvníci hlučínské Štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. „Včera jsem si byla zaplavat a viděla jsem jich stovky,“ řekla Julie Síkorová z Ostravy, které se poštěstilo vykoupat se s neškodnými žahavci dosahujícími velikosti tří centimetrů už v minulosti.

První výskyt medúzek v Hlučínském jezeře hygienici zaznamenali v roce 2008 při kontrole kvality vody.

Medúzka sladkovodní pochází z Číny, čeští biologové ji poprvé rozpoznali ve třicátých letech minulého století ve Vltavě. Občas se vyskytuje v některých nádržích, řekách či jezerech na různých místech v republice. Ale je to spíše vzácnost.

Do stadia plovoucí medúzky přechází z nepatrných polypů, které se drží na dně vodních ploch. Přerod může nastat, když má voda delší dobu více než dvacet stupňů a je v ní dost planktonu, kterým se medúzka živí.

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„Pro nás je to dobrá vizitka, protože medúzky se vyskytují pouze v čistých vodách. Aktuálně máme průhlednost kolem dvou metrů,“ řekl Radim Mudra, manažer kvality pro vodní technologie a vodohospodářství příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín, která provozuje tamní rekreační areál.

„Je jich opravdu hodně a svědčí to také o tom, že nádrž je v dobré biologické rovnováze,“ dodal bývalý dlouholetý hygienik.

Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století.
Přítomnost těchto žahavců ve vodě některé návštěvníky Hlučínského jezera překvapila. Pro člověka však nepředstavují nebezpečí.
Výskyt medúzek v Hlučínském jezeře dokazuje, že je tam vysoká kvalita vody.
Zajímavé je to, že medúzky v jezeře jsou všechny stejného pohlaví. Rozmnožily se totiž z jednoho jedince.
12 fotografií

Loni v létě se v Hlučíně medúzky vůbec neobjevily kvůli masivnímu rozvoji sinic. Hojně jich bylo například v roce 2023, kdy ve velkém množství plavaly také v Těrlické přehradě na Karvinsku.

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V jezeru na Opavsku plavou drobné medúzy. Dobré znamení, těší hygieniky

Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století.

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