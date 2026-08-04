První výskyt medúzek v Hlučínském jezeře hygienici zaznamenali v roce 2008 při kontrole kvality vody.
Medúzka sladkovodní pochází z Číny, čeští biologové ji poprvé rozpoznali ve třicátých letech minulého století ve Vltavě. Občas se vyskytuje v některých nádržích, řekách či jezerech na různých místech v republice. Ale je to spíše vzácnost.
Do stadia plovoucí medúzky přechází z nepatrných polypů, které se drží na dně vodních ploch. Přerod může nastat, když má voda delší dobu více než dvacet stupňů a je v ní dost planktonu, kterým se medúzka živí.
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„Pro nás je to dobrá vizitka, protože medúzky se vyskytují pouze v čistých vodách. Aktuálně máme průhlednost kolem dvou metrů,“ řekl Radim Mudra, manažer kvality pro vodní technologie a vodohospodářství příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín, která provozuje tamní rekreační areál.
„Je jich opravdu hodně a svědčí to také o tom, že nádrž je v dobré biologické rovnováze,“ dodal bývalý dlouholetý hygienik.
Loni v létě se v Hlučíně medúzky vůbec neobjevily kvůli masivnímu rozvoji sinic. Hojně jich bylo například v roce 2023, kdy ve velkém množství plavaly také v Těrlické přehradě na Karvinsku.