Výrazný propad v recyklaci ukázal detailní rozbor odpadů v Hlučíně. Odborníci dva dny na Mírovém náměstí zkoumali a analyzovali směsný komunální odpad z tamní bytové zástavby i rodinných domů. Porovnávali současný stav s výsledkem stejného rozboru z roku 2023.
Tým expertů Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka se probral šesti sty kilogramy směsného odpadu – polovina pocházela z bytů v ulicích 28. října a Hornická, polovina z domků z oblasti ulic Pekařská a Vinohradská.
„Analýza ukáže, co obyvatelé skutečně vyhazují do černých popelnic, jaké procento odpadu tvoří jednotlivé složky a jak se v praxi daří třídit. Složení směsného odpadu ovlivňuje řada faktorů, například roční období, typ zástavby i struktura obyvatel,“ konstatoval člen týmu Robert Kořínek z ostravské pobočky výzkumného ústavu.
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Hlučín prověřil obsah popelnic, polovina obsahu se dala ještě vytřídit
Rozbor navázal na tutéž akci z roku 2023, jež ukázala, že více než polovina obsahu černých popelnic, tedy nádob na směsný odpad, je recyklovatelná. „Objem tříditelných složek se v porovnání s rokem 2023 ještě zvýšil,“ uvedla k aktuálním výsledkům mluvčí hlučínské radnice Kristina Skulinová.
Propad třídění dokládají i statistiky – zatímco v minulých letech byl Hlučín v třídění odpadů úspěšný, teď je to naopak. „Množství papíru, plastů, skla a dalších komodit odevzdaných k recyklaci kleslo pod hranici padesáti procent srovnávacího roku 2023,“ dodala mluvčí.
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Kam s odpadky? Útlum skládkování do pěti let nutí úřady hledat řešení
Úředníci netají překvapení a apelují, aby lidé svůj přístup přehodnotili. „Místo toho, abychom v třídění postupovali vpřed, vracíme se o krok zpět. Směsný komunální odpad zbytečně plní skládky materiálem, který by šlo bez problémů využít,“ sdělil Jan Drbušek z odboru životního prostředí a komunálních služeb hlučínské radnice. Výjimkou jsou hlučínské mateřské a základní školy, které podle aktuálních statistik třídí ukázkově.
Hlučín se stejně jako další samosprávy snaží podíl tříděného odpadu zvýšit. Svoz toho směsného na skládku totiž představuje významnou položku v rozpočtu a náklady rok od roku rostou.
Samosprávy by navíc podle zákona o odpadech měly zajistit vytřídění 60 procent celkového množství odpadů, což se Hlučínu zatím nedaří. Od roku 2030 začne platit úplný zákaz ukládání recyklovatelných a využitelných odpadů na sklo.