Hlučín opravuje unikátní mauzoleum. Poškodili ho sprejeři

„Mauzoleum rodiny Wetekampovy je neocenitelnou součástí naší historie a identity. Je smutné, že se tato unikátní památka stala terčem bezohledných sprejerů. Z rozpočtu jsme uvolnili prostředky na odborné vyčištění a ošetření fasády,“ informovala starostka Hlučína Petra Tesková.
Čtvercové mauzoleum s kopulovitou střechou, jíž dominuje socha ženy, vzniklo roku 1898 jako rodinná hrobka Wilhelma Wetekampa, vrchního účetního Rothschildových statků.
Nechal ji postavit po smrti své ženy. Kromě manželů Anny a Wilhelma Wetekampových jsou tam pochováni i jejich synové Oscar a Wilhelm Hugo. Památka se nachází u autobusového nádraží.
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Nová zábava vandalů. V Hlučíně likvidují jednu značku za druhou
V regionu jde o architektonicky ojedinělý objekt. Je památkově chráněný – od historického půdorysu přes exteriéry a interiéry až po nejmenší řemeslné detaily.
Odstraňování graffiti z neomítaných pískovcových kvádrů si vyžádá extrémně opatrný přístup. Restaurátoři použijí tlakovou vodu i šetrná abraziva a rozpouštědla pro odmaštění. Po očištění fasádu ošetří ochranným přípravkem. Nového nátěru se dočkají i historická okna, dveře a mříže. Hotovo bude na podzim.