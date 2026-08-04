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Hlučín opravuje unikátní mauzoleum. Poškodili ho sprejeři

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  5:36

Výjimečná funerální stavba, která na Hlučínsku nemá obdoby, prochází rekonstrukcí. Město Hlučín zahájilo práce na mauzoleu rodiny Wetekampovy v blízkosti autobusového nádraží. Potrvá až do konce září a odstranění stopy po vandalismu a zajistí ochranu vzácného pískovcového pláště. | foto: město Hlučín

Jediný pozůstatek bývalého evangelického hřbitova v Hlučíně obklopilo lešení. Památkově chráněné mauzoleum rodiny Wetekampovy z roku 1898 několikrát poškodili vandalové, kteří nasprejovali obrazce na jeho historickou fasádu. Jelikož exteriér čtvercové hrobky tvoří neomítané pískovcové kvádry, vyžaduje odstranění graffiti odborný a extrémně šetrný zásah restaurátorů. Radnice uvolnila na obnovu památky přes 300 tisíc korun.

„Mauzoleum rodiny Wetekampovy je neocenitelnou součástí naší historie a identity. Je smutné, že se tato unikátní památka stala terčem bezohledných sprejerů. Z rozpočtu jsme uvolnili prostředky na odborné vyčištění a ošetření fasády,“ informovala starostka Hlučína Petra Tesková.

Čtvercové mauzoleum s kopulovitou střechou, jíž dominuje socha ženy, vzniklo roku 1898 jako rodinná hrobka Wilhelma Wetekampa, vrchního účetního Rothschildových statků.

Nechal ji postavit po smrti své ženy. Kromě manželů Anny a Wilhelma Wetekampových jsou tam pochováni i jejich synové Oscar a Wilhelm Hugo. Památka se nachází u autobusového nádraží.

Nová zábava vandalů. V Hlučíně likvidují jednu značku za druhou

V regionu jde o architektonicky ojedinělý objekt. Je památkově chráněný – od historického půdorysu přes exteriéry a interiéry až po nejmenší řemeslné detaily.

Odstraňování graffiti z neomítaných pískovcových kvádrů si vyžádá extrémně opatrný přístup. Restaurátoři použijí tlakovou vodu i šetrná abraziva a rozpouštědla pro odmaštění. Po očištění fasádu ošetří ochranným přípravkem. Nového nátěru se dočkají i historická okna, dveře a mříže. Hotovo bude na podzim.

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Hlučín opravuje unikátní mauzoleum. Poškodili ho sprejeři

Výjimečná funerální stavba, která na Hlučínsku nemá obdoby, prochází...

Jediný pozůstatek bývalého evangelického hřbitova v Hlučíně obklopilo lešení. Památkově chráněné mauzoleum rodiny Wetekampovy z roku 1898 několikrát poškodili vandalové, kteří nasprejovali obrazce na...

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