Sinice pokazily koupání v hlučínském jezeře, provozovatel snížil vstupné

Petra Sasínová
  12:33
Provozovatel areálu na hlučínské štěrkovně na Opavsku snížil v nejteplejších srpnových dnech vstupné na symbolických padesát korun pro dospělé, děti mají vstup zdarma. Důvodem je rozšíření toxických sinic. Skoro nikdo se tam teď nekoupe.
Jezero u Hlučína má problém, hlavně u břehů se hromadí a drží sinice. (15....

Jezero u Hlučína má problém, hlavně u břehů se hromadí a drží sinice. (15. srpna 2025) | foto: SaK Hlučín

Zatopená silnice mezi Hlučínem a Ostravou, vpravo nádrž Štěrkovna (16. září...
Záběr na rozsáhlou rekonstrukci Hlučínského jezera v roce 2021
Oblíbené místo rekreace a zábavy Štěrkovna, vlevo město Hlučín (2. dubna 2024)
Osmdesátá léta minulého století. Těžba písku končí, historie jezera začíná.
6 fotografií

Hygienici sice na základě odběrů z 11. srpna označili vodu v oblíbeném jezeře hodnocením druhé jakosti, tedy vhodné ke koupání se zhoršenými vlastnostmi, provozovatel vyhlásil o stupeň horší kategorii.

„Děláme si i vlastní odběry. Rozhodli jsme se na základě principu předběžné opatrnosti,“ řekl ředitel městské příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín Petr Staš.

Organizace nedoporučuje koupání v jezeře dětem, těhotným ženám a alergikům. „Říkáme návštěvníkům, aby se nekoupali, a pokud se vykoupou, aby se pak osprchovali v pitné vodě,“ konstatoval Staš.

Areál s bufety, restauracemi, sportovišti a atrakcemi zůstává otevřený. K dispozici je dostatek sprch a v dětském brouzdališti je podle Staše voda zcela nezávadná.

„Dá se to nabírat lopatou“

Mluvčí Krajské hygienické stanice Aleš Kotrla potvrdil, že kontrola vody ve štěrkovně prokázala zhoršené vizuální vlastnosti vody, jako je zákal, snížená průhlednost a zelené zabarvení. „Laboratorní analýza prokázala také zvýšené množství sinic,“ uvedl.

Upozornil, že vývoj kvality vody teď může být proměnlivý.

Dominující sinice microcystis se pohybuje po jezeře v závislosti na větru.„Na závětrných stranách vznikají místa s vyšší koncentrací sinic než v jiných částech,“ vysvětlil Petr Staš.

Stav vody na jezeře sleduje například Ivan Kantorík z tamního jachetního klubu. „Je to hrůza. Zvlášť když fouká jižní vítr, máme to před loděnicí. Je to i souvislá, dvaceticentimetrová vrstva. Dá se to nabírat lopatou, tak hodně toho je,“ popsal Kantorík a dodal, že v takové vodě by se nekoupal.

Hlučínské jezero prošlo v letech 2020 až 2023 rekonstrukcí zaměřenou na vodohospodářské a protipovodňové stavby za více než půl miliardy korun.

Zatopená silnice mezi Hlučínem a Ostravou, vpravo nádrž Štěrkovna (16. září 2024)

Loni v září jezero poškodila povodeň, která tam zanesla obrovské množství bahna a nečistot.

Byť Hlučín už v minulosti bojoval se sinicemi, současný stav může i podle šéfa areálu souviset s posledními povodněmi.

„Obměnili jsme velkou část vody. Sinice by neměly mít dostatek živin k takovému rozmachu. Možná jde o druh, který načerpal živiny ze znečištěné vody,“ uvedl Staš.

Jachtař Kantorík upozornil, že nahoře se sice voda pročistila, ale na dně vznikla nová, souvislá vrstva jemného bahna, která negativně ovlivňuje poměry.

Jezero u Hlučína patří k nejoblíbenějším místům rekreace na Ostravsku a Opavsku.

Sinice pokazily koupání v hlučínském jezeře, provozovatel snížil vstupné

Lékárnice kšeftovala s medikamenty pro nemocnici, své firmě přihrála miliony

Mimořádný případ vyšetřují moravskoslezští kriminalisté. Podle jejich zjištění se takřka šedesátiletá žena nezákonně obohatila při tom, když se starala o dodávky léčiv pro jednu z nemocnic v kraji....

15. srpna 2025  13:08,  aktualizováno  19:34

Reprezentační obránce Zbořil bude hrát v extralize za Vítkovice

Reprezentační obránce Jakub Zbořil bude po předčasném konci v Pardubicích hrát v hokejové extralize za Vítkovice. Ostravský klub o příchodu bývalého hráče NHL informoval na webu, délku kontraktu...

15. srpna 2025  19:14

