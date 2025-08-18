Hygienici sice na základě odběrů z 11. srpna označili vodu v oblíbeném jezeře hodnocením druhé jakosti, tedy vhodné ke koupání se zhoršenými vlastnostmi, provozovatel vyhlásil o stupeň horší kategorii.
„Děláme si i vlastní odběry. Rozhodli jsme se na základě principu předběžné opatrnosti,“ řekl ředitel městské příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín Petr Staš.
Organizace nedoporučuje koupání v jezeře dětem, těhotným ženám a alergikům. „Říkáme návštěvníkům, aby se nekoupali, a pokud se vykoupou, aby se pak osprchovali v pitné vodě,“ konstatoval Staš.
Areál s bufety, restauracemi, sportovišti a atrakcemi zůstává otevřený. K dispozici je dostatek sprch a v dětském brouzdališti je podle Staše voda zcela nezávadná.
„Dá se to nabírat lopatou“
Mluvčí Krajské hygienické stanice Aleš Kotrla potvrdil, že kontrola vody ve štěrkovně prokázala zhoršené vizuální vlastnosti vody, jako je zákal, snížená průhlednost a zelené zabarvení. „Laboratorní analýza prokázala také zvýšené množství sinic,“ uvedl.
Upozornil, že vývoj kvality vody teď může být proměnlivý.
Dominující sinice microcystis se pohybuje po jezeře v závislosti na větru.„Na závětrných stranách vznikají místa s vyšší koncentrací sinic než v jiných částech,“ vysvětlil Petr Staš.
Stav vody na jezeře sleduje například Ivan Kantorík z tamního jachetního klubu. „Je to hrůza. Zvlášť když fouká jižní vítr, máme to před loděnicí. Je to i souvislá, dvaceticentimetrová vrstva. Dá se to nabírat lopatou, tak hodně toho je,“ popsal Kantorík a dodal, že v takové vodě by se nekoupal.
Hlučínské jezero prošlo v letech 2020 až 2023 rekonstrukcí zaměřenou na vodohospodářské a protipovodňové stavby za více než půl miliardy korun.
Loni v září jezero poškodila povodeň, která tam zanesla obrovské množství bahna a nečistot.
Byť Hlučín už v minulosti bojoval se sinicemi, současný stav může i podle šéfa areálu souviset s posledními povodněmi.
„Obměnili jsme velkou část vody. Sinice by neměly mít dostatek živin k takovému rozmachu. Možná jde o druh, který načerpal živiny ze znečištěné vody,“ uvedl Staš.
Jachtař Kantorík upozornil, že nahoře se sice voda pročistila, ale na dně vznikla nová, souvislá vrstva jemného bahna, která negativně ovlivňuje poměry.
Jezero u Hlučína patří k nejoblíbenějším místům rekreace na Ostravsku a Opavsku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz