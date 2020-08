Začaly opravy jezera u Hlučína za více než půl miliardy, potrvají dva roky

Na konci července začala první etapa celkové rekonstrukce, která vyřeší současný velmi špatný stav vodohospodářských zařízení, například výpustí nebo hrází. Dále přibudou mostky, počítá se i se zpevněním břehů. Vše přijde na více než půl miliardy korun.



„Jsme nadšení. Po téměř patnácti letech příprav a nejrůznějších problémů rekonstrukce jezera konečně začala,“ těší starostu Hlučína Pavla Paschka.

Přípravy nejdříve zastavila ekonomická krize, poté se investice musela kvůli finanční náročnosti rozdělit na dvě etapy: protipovodňovou a developerskou. V několika státních rozpočtech se potřebné peníze neobjevily.

Nyní však rekonstrukce začala, ve výběrovém řízení na zhotovitele vyhrála severočeská stavební firma Gardenline.



„Cena za provedení díla činí 574 milionů korun bez DPH. Hlavní práce mají trvat 23 měsíců, dalších několik let budou probíhat pěstební práce s tamní faunou a flórou,“ uvedl Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí.

Zahájení prací na Štěrkovně, jak se místo podle dřívějšího využití nazývá, se projeví i v dostupnosti areálu. „Do konce srpna bude ještě plně přístupný,“ podotkla místostarostka Hlučína Petra Řezáčová.

To se záhy změní. V září se oblast uzavře a posledními akcemi, které se u části jezera uskuteční, budou 5. a 6. září Hlučínský krmáš a 18. a 19. září hudební festival sCoro Štěrkovna. Pak už bude zakázán vstup do celé oblasti.

Lidé také musejí počítat se značně vyšším počtem projíždějících stavebních strojů a nákladních vozů na silnicích v okolí jezera.

„Ještě letos začnou práce na čelní hrázi, na založení lávek přes potok Juliánka a také práce na levobřežní hrázi řeky Opava i části pravobřežní hráze této řeky. Lze proto očekávat zvýšenou dopravu materiálu na silnici Chabičov–Jilešovice, místní komunikaci Kozmice–Jilešovice a ze silnice Hlučín–Kozmice přes Jahodovou ulici, “ nastínil Petr Skřivánek z firmy Gardenline.

Aktuální omezení a stav prací se budou objevovat na webu Hlučína.

U jezera se pravidelně konal velký hudební festival Štěrkovna Open Music. Letos ho znemožnila protikoronavirová omezení, příští rok se zřejmě uskuteční jinde.

Organizátoři se už dříve vyjádřili, že hledají náhradní místo, a to pokud možno co nejblíže jezera. „Máme vytipovány dvě lokality, jednání o případném umístění festivalu však ještě probíhají. Konkrétní místo oznámíme co nejdříve,“ uvedl spoluorganizátor festivalu David Moravec.

Jezero je vyhledávané místo pro koupání, rybolov i jachting, také tam funguje vlek pro vodní lyžování. „Když se na Štěrkovně podařilo vyřešit problém přemnožených vodních travin, tak je tam jedno z nejlepších koupání v kraji,“ poznamenal Tomáš Macháček z Ostravy.

Koupání příští rok nejisté, záleží na stavební firmě

Na části jezera funguje i naturistická pláž. „Na Štěrkovnu se podle počasí od jara do podzimu sjíždějí stovky vyznavačů nudismu z celého kraje i z Polska,“ potvrdil oblíbenost místa Karel Jaroš z Havířova.

Starosta Paschek sdělil, že snahou města je zachovat jak nudapláž, tak i další rekreační a sportovní části jezera. „O rozsahu a umístění se bude dále jednat,“ konstatoval starosta.

Jestli se podaří nějakou část pláží zprovoznit už v příštím roce, není vůbec jisté. Záleží totiž, jak budou pokračovat stavební práce, třeba zpevňování břehů, přes letošní zimu. „O případném vstupu bude rozhodovat stavební firma,“ upozornil hlučínský starosta.

Renovaci jezera původně zahrnovala i takzvaná developerská část, jež by podpořila rozvoj oblasti. Nyní by měla tvořit druhou etapu. „Pro případné pokračování udržujeme v platnosti veškerá platná povolení, ale nemůžeme předjímat záměry a rozhodnutí ministerstev,“ vysvětlil starosta Paschek.