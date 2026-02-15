Nový Jičín je historickým městem kraje, teď se utká v republikové konkurenci

  6:50
Krajským titulem Historické město roku 2025 se pyšní Nový Jičín. K získání ocenění mu pomohla nejen péče o památky, ale i zpřístupnění kostelní věže či pravidelné akce na náměstí. Soutěž hodnotí především to, jak se přihlášená města starají o své památkové zóny. Město postoupilo do celostátního kola soutěže.
Nový Jičín

Nový Jičín | foto: MÚ Nový Jičín

Novojičínská novinka: lidé na arkádovém ochozu farního kostela Nanebevzetí...
Návštěvníci vystoupají přes sedm pater po 126 schodech. (30. srpna 2025)
Kvůli volnému průchodu se musely přemístit i zvony i další zařízení ve věži....
Pohled z ochozu kostelní věže na Nový Jičín s mimořádným Masarykovým náměstím....
9 fotografií

Nový Jičín prezentoval porotě svou městskou památkovou rezervaci nejen jako území s desítkami renovovaných kulturních památek, ale zejména jako prostor s výjimečnou atmosférou, kde se však i dnes odehrává bohatý společenský život.

Novojičínská novinka: lidé na arkádovém ochozu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (30. srpna 2025)

„Na náměstí i v okolních uličkách se pravidelně konají kulturní akce, jarmarky a koncerty,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.

Další body získalo město za zpřístupnění ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost, k němuž došlo po nákladné rekonstrukci loni v létě.

Porotu zaujal i plán na připravovanou expozici Pod Popelem. Při opravě domu v Křižíkově ulici v centru města nalezli archeologové pozůstatky středověkého domu z roku 1427 a řadu předmětů z té doby. Nevšední nález dostal od odborníků název „novojičínské Pompeje“.

Místo pošty Karel Kryl. Nový Jičín pojmenuje po legendě zastávku

„Objekt je v soukromém vlastnictví, ale po dohodě s majitelkou budujeme v jedné místnosti prostor, kde budou nálezy vystaveny,“ sdělil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Pozitivně komise hodnotila i skutečnost, že u 118 historických objektů jsou umístěny QR kódy s jejich popisem a fotografiemi.

Středověký dům zakonzervoval požár. Říkáme mu novojičínské Pompeje, říká historička

Z regionu se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily také města Bílovec, Příbor a Štramberk. Krajští vítězové postupují do celostátního kola, jeho výsledky budou vyhlášeny 16. dubna. Nový Jičín už v národním kole jednou vyhrál, a to v roce 2001. V krajských kolech se mu podařilo zvítězit už třikrát.

