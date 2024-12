Kůň někdy dokáže zázraky, říká chovatelka. Její poník těší pacienty nemocnic

Zuzana Gazdová, která se věnuje hipoterapii, vodí koně do sociálních ústavů i za pacienty do nemocnic. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Jako by na ně přeskočila jiskra. Ani se to nedá popsat,“ líčí chování seniorů při návštěvě poníka v třineckém domově sedmadvacetiletá Zuzana Gazdová z vesnice Košařiska v Těšínských Beskydech.

Coby takzvaná aktivizační pracovnice tam začala pracovat hned po střední sociální škole. A řekla si, že koník by mohl skleslé a nemocné důchodce povzbudit. Vedení domova jí vyšlo vstříc a dívku reakce klientů nadchly.

O kontaktní terapii s koněm tenkrát nevěděla skoro nic. „Až později jsem se o to začala více zajímat a zjistila jsem, že v některých amerických státech je to rozšířená věc. U nás se s koni teprve začínalo. Systém to nijak nepodporoval. Až poslední dva roky se to pomalu stává trendem,“ vysvětluje dívka.

Její poník Sofie mezitím získal certifikát České hiporehabilitační společnosti, která posuzuje způsobilost koňů pro hipoterapii a propaguje ji jako léčebnou metodu.

Zuzana Gazdová se tomu věnuje ve volném čase. Druhým rokem pracuje v Denním stacionáři Radost v Třinci, kde pečuje o mentálně postižené dospělé. „Když mě se Sofií pozvou z jiného zařízení, musím si na to vzít dovolenou,“ říká.

Koupila koně, založila stáj. Teď má koní osm

Zuzana Gazdová se narodila pod horou Ostrý, kde hospodařili už její předkové a i rodiče vždy chovali zvířata. „Doma bývaly krávy, ovce, prasata, drůbež, králíci. Už jako dítě jsem se však zamilovala do koňů, které jsme nikdy neměli,“ vypráví.

Ve stájích v okolí se naučila jezdit. Nedlouho poté, co si koupila prvního koně, založila vlastní stáj. „Jeden kůň být nemůže, tak jsem mu pořídila parťáka, a tak to pokračovalo,“ vzpomíná. Dnes má osm koňů, z toho dva malé, a k tomu chová ještě alpaky.

31. října 2024

S provozem jí pomáhá malý tým spolupracovnic. Ve Stáji nad Kopytnou nabízejí kurzy jízdy na koni a vyjížďky po horách. Pořádají závody Hubertova jízda i koňský příměstský tábor pro školáky. S poníky i alpakami dívky objíždějí jarmarky a výstavy.

„S péčí o zvířata mi hodně pomáhají také rodiče, kteří bydlí hned vedle,“ doplňuje Zuzana Gazdová.

I tak jí koně zabírají skoro všechen volný čas, zvláště v zimě, když je nemůže vypustit na pastvu. „Když jdu do práce na šest, vstávám o půl páté, abych stihla obstarat koně. To znamená vykydat hnůj, poklidit, nakrmit. A odpoledne znova.“

Fyzicky namáhavou práci bere také jako relaxaci, protože péče o mentálně postižené je psychicky náročná. V třineckém stacionáři se stará o to, aby tamní klienti prožili pěkný den. Poník, kterého občas naloží do vozíku a přiveze s sebou, jí v tom pomáhá.

„U těchto klientů bývá velký potenciál koně využitý ještě více než u seniorů. Mnozí jsou aktivní a hraví. Vodí si ho po zahradě. A je vidět, jakou radost z toho mají.“

Za sedm let byla s koněm u pacientů stokrát

To, že se začala věnovat kontaktní terapii s koněm, vyplynulo z náhodného výběru vhodného zvířete. „Sofie byla moje výhra. Od začátku nic neřešila, ničeho se nebála. Nemá problém chodit po schodech ani vlézt do výtahu. Je vyrovnaná a klidná. Toho druhého poníka bych do nemocnice nebo na pokoj v domově vzít nemohla,“ míní.

Odhaduje, že za sedm let se počet jejích příležitostných návštěv sociálních zařízení a nově i nemocnic v regionu blíží ke stovce.

„Vždycky bylo mým snem propojit moje zaměstnání se zvířaty, která mám jako koníček. V kontaktní terapii se to naplňuje a je to radost, když vidím, jak to lidem pomáhá,“ dodává Gazdová.

Zatímco se psy či kočkami se většina klientů domovů seniorů setkávala běžně, kontakt s koněm, byť s jeho nejmenší verzí, je něco mimořádného.

„Přináší to hluboký zážitek, který je vytrhne z jednotvárného života mezi čtyřmi stěnami a dokáže i oživit vzpomínky,“ říká chovatelka.

Vzpomíná na muže, který se poté, co se dostal do domova seniorů, zatvrdil, odmítal s kýmkoliv mluvit a nikdo z personálu ho prý neviděl se usmát. „Se Sofií úplně ožil. Začal se usmívat i mluvit. Někdy to působí až zázračně,“ těší Zuzanu Gazdovou.