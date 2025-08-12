Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

  10:45
Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku, vjel do protisměru a vůz zastavil náraz do kmene stromu. Jeho kamarád v autě zemřel.
Na Bruntálsku se stala vážná dopravní nehoda, při níž jeden mladík na místě zemřel, dalšího dopravil vrtulník v kritickém stavu do ostravské nemocnice. (11. srpen 2025) | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Nehoda se stala po 15:30 na silnici druhé třídy číslo 445 vedoucí z Heřmanovic do Vrbna pod Pradědem. „Vyžádala si jednu oběť a dvě zraněné osoby,“ uvedla mluvčí hasičů Petra Lukášová.

„Řidič BMW (ročník 2005) spolu se dvěma spolujezdci (ročník 2005 a 2007) jel na Vrbno pod Pradědem. Při projíždění pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost, nezvládl tak řízení a s automobilem vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ popsal policejní mluvčí Jan Segsulka.

„Následkem této havárie došlo ke smrtelnému zranění spolujezdce (ročník 2005). Řidič a druhý spolujezdec utrpěli zranění, se kterými byli předáni do péče zdravotníkům. U řidiče nebylo možné provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, proto byl nařízen odběr krve v nemocničním zařízení,“ uvedl Segsulka.

Řidič pod vlivem alkoholu a drog způsobil čelní srážku. Pět lidí se zranilo, i dítě

Krnovští kriminalisté nehodu vyšetřují pro podezření ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví. „Dalšími okolnostmi a příčinami se nyní intenzivně zabývají,“ doplnil policejní mluvčí.

Podle něj byla silnice kvůli vyšetřování a odklízení následků nehody uzavřena přibližně do 20. hodiny.

Informaci o nehodě dostala tísňová linka krátce po půl čtvrté odpoledne. „K zásahu byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Krnov a dobrovolné jednotky z Vrbna pod Pradědem a Města Albrechtic,“ řekla mluvčí hasičů.

„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že auto je po nárazu do stromu značně zdeformované. Dvě zraněné osoby se nacházely mimo vozidlo, třetí osoba zůstala zaklíněná uvnitř a nejevila známky života,“ řekla Lukášová.

Na místě byli i psychologové

Hasiči pomáhali zdravotníkům a asistovali při přistání vrtulníku Letecké záchranné služby. „Po zadokumentování nehody policií hasiči zaklíněnou osobu vyprostili pomocí hydraulických nástrojů. Z vozidla unikaly provozní kapaliny, které hasiči zasypali sorbentem, životní prostředí nebylo ohroženo. Na závěr provedli úklid vozovky,“ dodala Lukášová.

„Rodinným příslušníkům účastníků nehody, kteří se dostavili k jejímu místu, byla poskytnuta psychologická pomoc interventem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve spolupráci s interventem policie,“ uvedla.

Na Bruntálsku se stala vážná dopravní nehoda, při níž jeden mladík na místě zemřel, dalšího dopravil vrtulník v kritickém stavu do ostravské nemocnice. (11. srpen 2025)
Na Bruntálsku se stala vážná dopravní nehoda, při níž jeden mladík na místě zemřel, dalšího dopravil vrtulník v kritickém stavu do ostravské nemocnice. (11. srpen 2025)
Na Bruntálsku se stala vážná dopravní nehoda, při níž jeden mladík na místě zemřel, dalšího dopravil vrtulník v kritickém stavu do ostravské nemocnice. (11. srpen 2025)
Posádka RZP Ostrava-Jih transportovala pacienta napojeného na mimotělní oběh. Zásahu se účastnil také speciální tým anesteziologicko-resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pacient byl přepraven k další léčbě z vítkovické nemocnice do FNO. (11. srpen 2025)
Zdravotníci k nehodě vyslali ostravský vrtulník a dva pozemní záchranářské týmy a lékařskou posádku rendez-vous. „Lidé, kteří na místě pomáhali do příjezdu záchranných složek, jednoho ze zraněných vynesli z vraku auta. Dvěma mladým mužům poskytovali první pomoc,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

„Záchranáři z Vrbna pod Pradědem byli na místě první ze všech, proto se tým musel rozdělit. Zatímco řidič zajišťoval bezpečnost na místě nehody, záchranář provedl rychlé zhodnocení a určil postup pomoci,“ popsal.

Obětí nehod v kraji loni ubylo. I 37 lidí je ale příliš, míní policisté

Jeden z mladíků podlehl svým zraněním ještě před příjezdem záchranářů. „Druhý mladý muž utrpěl vážné mnohočetné poranění obou dolních končetin a poranění hlavy. Nebylo možno vyloučit ani vnitřní krvácení. Záchranáři muži zajistili dva žilní vstupy a podali léky tlumící bolest a vědomí, imobilizovali ho pomocí fixačního krčního límce, dvou extenčních dlah, pánevního pásu a celotělové podtlakové matrace. Lékař pacienta uvedl do umělého spánku, provedl zajištění dýchacích cest intubací a pacienta napojil ne umělou plicní ventilaci,“ popsal mluvčí.

Před odletem zahájili záchranáři podávání transfuze plné krve. „Zraněný byl přepraven v kritickém stavu na urgentní příjem do Ostravské fakultní nemocnice,“ doplnil.

„Třetí mladík byl ošetřen s mnohočetnými tržnými ranami a pohmožděninami. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl předán na traumatologii do krnovské nemocnice,“ dodal Lukáš Humpl.

