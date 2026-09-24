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Ostrava kvůli heřmanické haldě mění územní plán, umožní vyvlastnit pozemky

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  8:33
Spor o způsob, jakým má být sanována heřmanická halda, pokračuje.

Spor o způsob, jakým má být sanována heřmanická halda, pokračuje. | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Těžká technika na prohořívající haldě v ostravské části Heřmanice (25. března...
Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...
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Zastupitelé Ostravy schválili změnu územního plánu, která státu otevírá cestu k vyvlastnění pozemků společnosti OKK Koksovny na hořící haldě Heřmanice. Státní podnik Diamo chce tímto krokem po letech marných jednání odblokovat zastavenou sanaci ekologické zátěže. Majitelé pozemků však varují, že nucený výkup přijde daňové poplatníky na dvojnásobek.

Heřmanická halda už v územním plánu Ostravy není skládkou odpadu, ale územím určeným k asanaci v režimu prospěšné stavby. Informoval o tom iROZHLAS.cz.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě už vzniklo několik sporů.

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Stát už léta vede jednání o odkupu pozemků, ale s firmou se nedohodl na ceně. Státní podnik Diamo, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a provozuje odval od roku 2002, se proto s ministerstvem průmyslu a obchodu domluvil, že situaci odblokují právě vyvlastněním.

„My si uvědomujeme, že proces vyvlastnění je časově velmi náročný, ale vzhledem k tomu, jak dlouho už vedeme jednání o případném odkupu nebo pronájmu pozemků, je tohle varianta, se kterou v tuto chvíli asi počítáme nejvíce,“ uvedl mluvčí Diama Tomáš Indrei.

Diamo plánovalo vybudovat na haldě ochranný sarkofág, který měl stát minimálně 2,3 miliardy korun a pokrýt asi 30 procent území haldy. Letos v březnu se ale zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy či Moravskoslezského kraje dohodli na tom, že sarkofág se stavět nebude a sanace haldy bude pokračovat zejména budováním vzdušných oddělovacích stěn.

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Kolik by stát za pozemky koksovnám zaplatil, teď podle Diama není jasné. Státní podnik by chtěl podle informací serveru vyvlastnit pouze pozemky, na kterých mají vyrůst oddělovací stěny. Tedy jen zlomek z celkové rozlohy heřmanické haldy.

Mluvčí OKK Koksoven Jindřich Vaněk serveru sdělil, že stát může vyvlastnění v porovnání s odkupem vyjít na víc než dvojnásobek.

„To je vlamování se do otevřených dveří, které stát vyjde mnohem dráž, než se s námi nyní dohodnout. Protože my nabízíme státu tyto pozemky za 360 milionů korun. A pokud stát přistoupí k vyvlastnění, tak nás bude vyvlastňovat za úplně jinou cenu znaleckých posudků,“ podotkl Vaněk.

3. února 2026
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