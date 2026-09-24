Ostrava kvůli heřmanické haldě mění územní plán, umožní vyvlastnit pozemky

Heřmanická halda už v územním plánu Ostravy není skládkou odpadu, ale územím určeným k asanaci v režimu prospěšné stavby. Informoval o tom iROZHLAS.cz.
Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě už vzniklo několik sporů.
|
Kouřící halda v Ostravě zůstane bez viníka. Ministerstvo zastavilo miliardovou kauzu
Stát už léta vede jednání o odkupu pozemků, ale s firmou se nedohodl na ceně. Státní podnik Diamo, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a provozuje odval od roku 2002, se proto s ministerstvem průmyslu a obchodu domluvil, že situaci odblokují právě vyvlastněním.
„My si uvědomujeme, že proces vyvlastnění je časově velmi náročný, ale vzhledem k tomu, jak dlouho už vedeme jednání o případném odkupu nebo pronájmu pozemků, je tohle varianta, se kterou v tuto chvíli asi počítáme nejvíce,“ uvedl mluvčí Diama Tomáš Indrei.
Diamo plánovalo vybudovat na haldě ochranný sarkofág, který měl stát minimálně 2,3 miliardy korun a pokrýt asi 30 procent území haldy. Letos v březnu se ale zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy či Moravskoslezského kraje dohodli na tom, že sarkofág se stavět nebude a sanace haldy bude pokračovat zejména budováním vzdušných oddělovacích stěn.
|
Na heřmanickou haldu jsme odpad nevozili, říká člen představenstva Ridera Bohemia
Kolik by stát za pozemky koksovnám zaplatil, teď podle Diama není jasné. Státní podnik by chtěl podle informací serveru vyvlastnit pouze pozemky, na kterých mají vyrůst oddělovací stěny. Tedy jen zlomek z celkové rozlohy heřmanické haldy.
Mluvčí OKK Koksoven Jindřich Vaněk serveru sdělil, že stát může vyvlastnění v porovnání s odkupem vyjít na víc než dvojnásobek.
„To je vlamování se do otevřených dveří, které stát vyjde mnohem dráž, než se s námi nyní dohodnout. Protože my nabízíme státu tyto pozemky za 360 milionů korun. A pokud stát přistoupí k vyvlastnění, tak nás bude vyvlastňovat za úplně jinou cenu znaleckých posudků,“ podotkl Vaněk.
|
3. února 2026