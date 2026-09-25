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Ministerstvo prověří své rozhodnutí v kauze navážení odpadů na heřmanickou haldu

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  17:56
Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025) | foto: Jaroslav Ožana ČTK ČTK

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Těžká technika na prohořívající haldě v ostravské části Heřmanice (25. března...
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Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prověří své rozhodnutí v kauze navážení odpadů na hořící heřmanickou haldu v Ostravě. Úřad to dnes oznámil v tiskové zprávě. MŽP dříve prověřování kauzy odebralo České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a následně ho ukončilo bez nalezení viníka. Podle dnešního článku serveru Seznam Zprávy úředník ministerstva do rozhodnutí zkopíroval celé pasáže argumentů ostravské firmy Ridera Bohemia, která podle státního podniku Diamo na haldu navezla statisíce tun odpadů, včetně nevhodných materiálů.

MŽP uvedlo, že ministr nemůže úředníkům nařizovat, jak mají v konkrétním řízení rozhodnout. „Nechal jsem proto úřední postup prověřit a v případě zjištění pochybení vyvodíme odpovídající důsledky, včetně podání trestního oznámení. Požaduji, aby ministerstvo fungovalo řádně a aby byly dodržovány zákonné postupy,“ sdělil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Ministerstvo prověří jednak postup převzetí řízení z ČIŽP na MŽP. Při zkoumání verdiktu o ukončení kauzy se pak zaměří na způsob použití argumentace účastníků řízení, práci s podklady založenými ve správním spise a celý proces vedoucí k vydání rozhodnutí.

Server Seznam Zprávy napsal, že ministerský úředník Tomislav Střelec do rozhodnutí o nevině firmy Ridera Bohemia doslova opsal část argumentů, které ministerstvu poslala sama Ridera Bohemia. Jako příklad server zmiňuje třeba pasáž, v níž ministerstvo odmítlo jako důkaz uznat fotografie navezených odpadů dodané státním podnikem Diamo. Tato pasáž se téměř doslova shoduje s argumentem zaslaným firmou Ridera Bohemia. Střelec to podle serveru odmítl komentovat.

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Převzetí argumentace účastníka řízení z jeho oficiálního podání do rozhodnutí není podle vrchní ředitelky sekce právní a výkonu státní správy MŽP Simeony Zikmundové samo o sobě nestandardním postupem.

„Nešlo o žádné neveřejné nebo neznámé informace. Jedná se o argumentaci účastníka řízení, kterou společnost předložila ministerstvu v rámci svého oficiálního podání a která je součástí správního spisu,“ sdělila Zikmundová v dnešní tiskové zprávě ministerstva. MŽP doplnilo, že při prověřování kauzy se zaměří také na postup bývalého vedení ministerstva v souvislosti s nárokem na náhradu škody.

Haldu Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu přes 103 hektarů. Od roku 2002 odval provozuje Diamo. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě vzniklo několik sporů. Jedním z nich je spor se společností Ridera kvůli oddělovací vzdušné stěně, kterou tam firma pro Diamo budovala od roku 2014 do léta 2022.

Umělá rokle zaplněná stabilním a nehořlavým materiálem měla bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů. Oddělovací stěnu ale nakonec podle Diama, inspektorů i báňského úřadu zasypaly odpady, včetně například kusů plastů či dřevěných trámů. Diamo už dříve napadlo správní žalobou rozhodnutí MŽP o odebrání kauzy inspekci životního prostředí.

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