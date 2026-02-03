Koksovny odmítají další stěny na heřmanické haldě. První z nich nefunguje, tvrdí

Součástí řešení má být i budování takzvaných oddělovacích vzdušných stěn, které mají vytvořit bariéru mezi ohněm a okolím. Zatímco Diamo už připravuje stavbu dalších vzdušných oddělovacích stěn, zástupci OKK Koksovny, jimž část pozemků na haldě, včetně nebezpečné skládky patří, požadují nejprve vyřešit, zda a jak vůbec funguje oddělovací stěna, která už nedaleko skládky chemických odpadů stojí.
„Nemůžeme dát souhlas k výstavbě nových oddělovacích stěn B a C, když není prokázáno, že stávající stěna A vůbec funguje,“ konstatoval výkonný ředitel OKK Koksovny Pavel Woznica. Podle něj je problém v samotném založení této stěny.
„Podle dokumentace má spodní hrana stěny ležet v nadmořské výšce 211,8 metru. Jenže hladina podzemní vody a původní terén jsou zhruba o deset metrů níže. To je zásadní rozdíl,“ řekl s tím, že mezi dolním okrajem oddělovací stěny a hladinou spodních vod stále zůstává silná vrstva hlušiny, kterou se může hořící halda prohořet až ke skládce. Což by mohlo vést k závažnému ekologickému problému.
OKK si proto na svém pozemku nechaly provést jádrový vrt. „Potvrdilo se, že pod stěnou je zhruba deset metrů hlušiny s obsahem spalitelných látek přes 20 procent. To je materiál, který může přenášet termickou aktivitu,“ uvedl Woznica. A přirovnal situaci k protipovodňové hrázi postavené několik metrů nad zemí. „Voda si cestu najde. Tady si ji může najít oheň,“ doplnil výkonný ředitel.
Na pomoc si zástupci OKK přizvali i odborníka na problematiku samovznícení hlušiny, profesora Boleslava Tarabu. „Pokud je oddělovací stěna založena na hlušině s obsahem přes 20 procent spalitelných látek, nikdo nemůže dát záruku, že oheň touto vrstvou nepronikne,“ uvedl Taraba.
Diamo kritiku svého postupu odmítá
Mluvčí státního podniku Diamo Tomáš Indrei tato tvrzení odmítá. „Oddělovací stěna A plní preventivní funkci, tvrzení o jejím selhání jsou zavádějící. Kritika je založena na nesprávné interpretaci výškových údajů,“ řekl Indrei. Podle něj je stěna založena v prostředí trvale nasyceném podzemní vodou, kde se termická aktivita nemůže šířit, protože zde chybí kyslík.
Vrt OKK byl podle mluvčího Diama navíc proveden ve svahu výkopu nedokončené části stěny, nikoli v její nejhlubší části, a jeho výsledky proto nelze považovat za důkaz špatného založení.
Na stranu OKK se přiklání i náměstek ostravského primátora Aleš Boháč, podle kterého se město už obrátilo na báňský úřad. „Město už před dvěma týdny psalo na báňský úřad, proč byla původní stěna založena v jiné výšce než ty nové, které se nyní projektují,“ řekl s poukazem na fakt, že u nových stěn se počítá se základy v nadmořské výšce 204 metrů.
Zatímco OKK tvrdí, že bez opravy stěny A nemá smysl mluvit o dalších stavbách, Diamo připravuje pokračování projektu a odmítá, že by původní řešení bylo vadné. Podle Tomáše Indreie vytváří OKK mediální tlak z jiného důvodu, než by byla funkčnost první oddělovací stěny. „Cílem není ochrana životního prostředí, ale přenos nákladů v řádu stovek milionů korun za ochranu ekologicky nebezpečné skládky na stát,“ uvedl.
To ale technický ředitel OKK Roman Hyneček odmítá. „To riziko vnímáme velmi intenzivně, protože koksovny jsou nositelem odpovědnosti za skládku chemických odpadů. Právě proto jsme nechali provést jádrový vrt, abychom zjistili skutečný stav pod oddělovací stěnou,“ řekl.