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Začne se rodit další ostravské divadlo. Odeon v Hrabůvce otevře hrou o Hegerové

Petra Sasínová
  6:12

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Z bývalého a nyní opuštěného kina Vítek v ostravské části Hrabůvka vznikne divadlo Odeon. (13. srpna 2026) | foto: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih

Přestavba bývalého kina Vítek na nové Divadlo Odeon naplno začne v nejbližších týdnech. Jde o další projekt herce, zakladatele a majitele úspěšného ostravského Divadla Mír Alberta Čuby.

V nových prostorách pro 600 diváků nabídne také velkoformátové divadelní inscenace a muzikály. „Jestli vše půjde dobře, do roka bychom měli začít hrát,“ sdělil Albert Čuba.

Rekonstrukce za zhruba 80 milionů korun je podle něj připravená včetně zajištění úvěru. Zbývá dokončit jednání s vlastníkem bývalého kina v ostravské Hrabůvce – Vítkovickou střední průmyslovou školou.

„Řešíme administrativní odštěpení těchto prostor od dalších nemovitostí, které jsou vedeny jako jeden celek,“ uvedl. „Poté aktivujeme kupní smlouvu a přestavba může začít.“

Divadlo Odeon bude první tohoto názvu v České republice. „Ve starověkém Řecku byly odeony budovy, kde se provozovala hudba nebo zpěv. A protože v našem budoucím divadle bude hudební složka poměrně silná, zvolili jsme tento název,“ přiblížil Čuba.

Albert Čuba v Show Jana Krause (21. ledna 2026)

V souvislosti s novou scénou v Hrabůvce, ale také kvůli plánu vyjíždět častěji na zájezdy po republice, divadlo posílilo stálý soubor. Z Komorní scény Aréna přecházejí herci Josef Kaluža a Vojtěch Lipina a míří tam také dlouholetý dramaturg a úspěšný dramatik Tomáš Vůjtek.

„Dosud jsme klasického divadelního dramaturga v souboru neměli. Nepochybuji, že Tomášův příchod bude pro nás přínosem. Věřím, že to bude osvěžující změna i pro něho,“ řekl Čuba, který chce v Odeonu dávat prostor i novým autorským věcem.

O první premiéře už je jasno. Bude to Vůjtkova hra s názvem Carmen a Hegerka, která vychází ze života šansoniérky Hany Hegerové. „Půjde o světovou premiéru,“ upozornil Čuba. „Samozřejmě tam zazní i písně Hany Hegerové.“

Příští rok hodlá rozetnout otázku ještě ambicióznějšího projektu – stavby nové scény, kterou chce postavit vedle stávajícího Divadla Mír ve Vítkovicích.

Albert Čuba: Ženy jsou nejsilnější bytosti na planetě. Musí vydržet s námi chlapy

„Jsem ve fázi, kdy obcházím potenciální investory,“ naznačil Čuba. „Jednoduše řečeno, hledám miliardáře, který by místo do fotbalového klubu vstoupil do divadla.“

Pokud do roka nenajde klíčového investora, bude hledat jinou cestu dalšího rozvoje aktivit Míru.

Aktuálně začala část souboru natáčet v Beskydech film Narozeniny podle hry ostravského rodáka Bořka Slezáčka, kterou divadlo nastudovalo v roce 2024. Stejně jako úspěšnou inscenaci i film režíruje Jan Hřebejk. Vedle Slezáčka si v něm zahrají například Vladimír Polák či Lada Bělášková.

Bývalé kino Vítek a snad budoucí divadlo Odeon stojí v Hasičské ulici v ostravském obvodu Jih, v části Hrabůvka.

Bývalé kino Vítek a snad budoucí divadlo Odeon stojí v Hasičské ulici v ostravském obvodu Jih, v části Hrabůvka.

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Začne se rodit další ostravské divadlo. Odeon v Hrabůvce otevře hrou o Hegerové

Z bývalého a nyní opuštěného kina Vítek v ostravské části Hrabůvka vznikne...

Přestavba bývalého kina Vítek na nové Divadlo Odeon naplno začne v nejbližších týdnech. Jde o další projekt herce, zakladatele a majitele úspěšného ostravského Divadla Mír Alberta Čuby.

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