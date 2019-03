Chtít nestačí, odmítá hejtman Vondrák zájem Orlové o nemocnici

Den D nastal už minulou středu, ale ani po něm se zástupci Orlové nesmířili s tím, že jim ve městě zůstane jen léčebna dlouhodobě nemocných a ambulance. Ještě téhož dne zaslal starosta Orlové Miroslav Chlubna dopis hejtmanovi Ivu Vondrákovi.

Město přišlo s plánem B – pokud nemocnici se vším všudy nechce v Orlové provozovat kraj, postará se o ni samo. „Žádáme vás o stanovisko, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu jste ochotni převést orlovskou nemocnici do správy města Orlová,“ vyzývá v listu starosta Chlubna.



Jenže i tady narazili. Kraj ochoten není. Aspoň ne v současnosti. V reakci na dopis, který dostali k dispozici i zástupci médií, vydal hejtman Vondrák prohlášení.



Jednostranně chtít podle něj nestačí. „Pokud by něco mělo způsobit likvidaci nemocnice, o které vedení Orlové neustále mluví, pak je to právě převod tohoto zdravotnického zařízení do vlastnictví města,“ tvrdí hejtman Moravskoslezského kraje.

Důvodů, proč není převod nemocnice do majetku města aktuální, je podle vedení kraje hned několik. Orlovští by s převodem pod svou správu nejprve museli vyřešit smlouvy se zdravotními pojišťovnami, získat souhlas k poskytování zdravotních služeb nutný k zahájení léčby pacientů a vypořádat se se ztrátou akreditace ministerstva zdravotnictví.

„Těch úskalí je celá řada. I kdyby se je podařilo vedení města překonat, v mezidobí by nemocnice v Orlové nemohla přijímat a léčit pacienty a město by ji muselo zavřít. To rozhodně nechceme,“ podotkl Ivo Vondrák a připomněl orlovským i ztrátovost nemocnice.

„Myslíme si, že nás zástupci kraje jen straší. Chvíli hovoří o třicetimilionové ztrátovosti, o pár hodin později slyšíme o sedmdesáti milionech. Proto chceme získat veškeré podklady a sestavit dva odborné týmy, jeden lékařský a druhý ekonomický, které by situaci ověřily a vyhodnotily,“ řekl starosta Chlubna. ¨

Místostarosta Orlové Miroslav Koláček upozornil, že město zatím pouze chtělo vyvolat jednání o možném převodu nemocnice. „Nejsme hazardéři, že bychom bez rozvážného projednávání ekonomických a dalších aspektů do toho bez rozmyslu šli.“

Zdravotníci přes odbory vzkazují: Nepřejdeme

A o vyvolání jednání o převodu nemocnice budou prý Orlovští bojovat nadále i přes současné odmítavé stanovisko krajského úřadu.

„Možná jsme město bez náměstí, bez koupaliště a nyní i bez nemocnice, ale orlovský občan bude mít vždy svou hrdost a bude o svá práva bojovat,“ píše se v tiskové zprávě orlovské radnice.

Město se může opřít o podporu orlovských zdravotníků. Velká část z nich prostřednictvím odborářů odhodlaně odmítá přejít z Orlové do krajských nemocnic v Havířově a Karviné.

„Přejdou všude jinam, ale nezajistí se personální stabilita v Karviné a Havířově,“ podotkla předsedkyně Unie sester v orlovské nemocnici Iveta Weisserová.

Podle kritiků optimalizace, kterou zastupitelé ve středu schválili, je personální situace v Orlové stabilizovaná, lékařské týmy zde velmi dobře fungují a jejich nucený přesun považují za zachraňování karvinské nemocnice na úkor té orlovské. Z Orlové by se z rozhodnutí krajských zastupitelů měla stěhovat interna, chirurgie a ortopedie. Podle čísel krajského úřadu orlovská nemocnice loni hospodařila se zhruba dvacetimilionovou ztrátou, o rok dříve byla v minusu třicet milionů.