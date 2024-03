Byty letos čeká oprava i zateplení, investice přesáhnou dvě miliardy

„Chceme letos opravovat až 400 bytů měsíčně a minimálně dvě tisícovky bytů zateplit,“ přiblížil plány pro tento rok generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj. „Stavební trh letos zpomalil, je to i tím, že jsou nyní drahé peníze a všichni jsou při investování opatrní. Proto si myslíme, že je rozsah naší investice mimořádný.“

Například na zateplení bytů v ulici Marie Majerové ve Frýdku-Místku letos počítá firma s 66 miliony korun.

Zateplení a opravy bytů se podle generálního ředitele české pobočky Heimstadenu projevují i na ekologii. „V zateplených bytech nejen klesají výdaje za teplo až o 20 procent, ale zároveň klesá spotřeba CO 2 až o tunu v každém bytě za rok,“ doplnil Jan Rafaj.

Z celkových 2,3 miliardy korun by letos mělo v Heimstadenu zamířit na zateplování 665 milionů, což je historicky nejvyšší částka, 103 milionů pak chce firma investovat do zdravotechniky a kanalizací, 100 milionů do oprav střech a 24 milionů do oprav výtahů.