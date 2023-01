Být báňským záchranářem je stavovská čest, říká jejich šéf Kasper

Nedávno museli báňští záchranáři zvládnout náročný zásah, aby pomohli havířům na Dole ČSM-Jih ve Stonavě na Karvinsku, kde došlo k důlnímu otřesu, při němž zemřel horník (podrobněji zde). Pár dní poté vyjížděli k muži v bezvědomí, což byl letos již jejich třináctý zásah.

Kdo rozhoduje o výjezdu?

Komunikujeme s dispečinkem každé šachty. Jakmile volá, vyhlašujeme pohotovost a záchranáři ve službě musí být do tří minut oblečeni. Během přípravy jim dispečer, jehož informace jsou puštěny na hlasitý odposlech, opakuje, co se děje, a doplňuje novinky, které od lidí z dolu dostává. Tak to pokračuje i v autě cestou k zásahu. Takže než sfárají, mají chlapi dostupné informace, jaký typ zásahu je v dole čeká. Podle toho berou techniku.