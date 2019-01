Lidé chválí volbu Havrlanta do čela Fakultní nemocnice v Ostravě

„Překvapilo mě to, ale jsem ráda. A nejen já,“ říká předsedkyně největší odborové organizace ve FNO Zuzana Sargová.

„Zaměstnanci ocení, že máme ředitele a že je to člověk zvenčí. Mrzí nás komplikovaný výběr plný zvratů, ale od nového ředitele očekáváme, že situaci zklidní a nemocnice bude fungovat, jak má. Doufám, že ji personálně stabilizuje a zlepší se spolupráce vedení s odbory,“ dodala.



Havrlanta oceňují i lidé z jiných zdravotnických organizací.

„Jeho volba je pro mě příjemným překvapením, protože jej znám dlouhá léta z působení ve vedení zdravotní pojišťovny RBP jako člověka komunikativního, vstřícného, který drží slovo. Vždy se mi s ním jednalo dobře,“ říká ředitel krajské záchranné služby Roman Gřegoř.

„A díky tomu, že přichází zvenčí, není napojený na žádný z rozhádaných táborů v nemocnici a nikomu nic nedluží, může situaci uklidnit,“ míní.

Podobně to vidí i podnikatel ve zdravotnictví Filip Horák, který se také mohl stát ředitelem.

„Havrlant má velmi dobré renomé. Vždy se choval slušně a splnil, co slíbil. Věřím, že bude dobrý ředitel,“ uvedl muž, který dostal nabídku vést FNO, ale odmítl. „Mám Sanatorium Jih, které nechci opustit. A funkce jednatele privátního zařízení nejde skloubit s pozicí šéfa státní nemocnice, šlo by o střet zájmů.“

Jiří Havrlant se ujme funkce až 18. února. „Musím dořešit vše na současném pracovišti,“ vysvětlil. A lidem, kteří do něj vkládají naděje, slíbil, že se je pokusí splnit: „Budu otevřeně komunikovat se všemi. Chci, aby zaměstnanci nemocnice měli klid na práci. Věřím, že se to podaří, jinak bych do toho nešel.“

Nový ředitel má zlepšit vztahy s lékařskou fakultou

Podporu mu vyjádřili i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura. „Rozhodnutí ministra považuji za správné,“ uvedl Macura.

Rozhodnutí ministra jmenovat do čela ostravské fakultní nemocnice Jiřího Havrlanta uvítal i rektor Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek. „Doktor Havrlant je nejen uznávaný manažer, ale současně i lékař. Jeho osobu vnímáme jako záruku zlepšení vztahů s lékařskou fakultou, k jejichž narušení došlo v důsledku manažerského selhání předchozího ředitele Evžena Machytky,“ uvedl děkan.

„Vítáme i to, že nemocnice bude mít po mnoha měsících ředitele s plnohodnotným mandátem i s ohledem na fakt, že ve spolupráci s fakultní nemocnicí teď musíme co nejdříve vyřešit mnoho úkolů a výzev, jejichž vyřešení bude mít pozitivní dopad na naše studenty, chod a rozvoj fakulty. Věřím, že díky novému řediteli se nám opět podaří nastavit úzkou a hlavně úspěšnou vzájemnou spolupráci,“ dodal.