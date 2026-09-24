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Je to hit. Restaurace boduje Havířským smažákem, tajná přísada ho barví dočerna

Josef Gabzdyl
  5:37
Černý smažák, smažená briketa či obalované uhlí. Taková lidová pojmenování si za necelý měsíc od vzniku vysloužila stále známější specialita restaurace PZKO ve Stonavě na Karvinsku. Správný název je však jiný: Havířský smažák.

„Chtěli jsme, aby něco z naší nabídky mělo souvislost s hornictvím, však také kde jinde,“ zmínil šéfkuchař Jan Mikeš fakt, že právě z Dolu ČSM ve Stonavě horníci vyvezli letos 4. února poslední vozík naplněný vytěženým černým uhlím.

Hit restaurace PZKO ve Stonavě na Karvinsku: sýr Gouda obalený v panko (chlebové) strouhance s tajným přírodním zabarvením, dále hranolky smažené na hovězím loji a domácí tatarská omáčka. (23. září 2026)

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Když při vymýšlení jídla oblíbeného a současně připomínajícího hornictví padla volba na smažený sýr, Mikeš dumal, jak načerno obarvit strouhanku. Nakonec recept našel, ale nechce ho prozradit.

„Zatím ne, neřekl jsem ho ani hygieně. Přemýšlel jsem dlouho a nakonec se podařilo. Ale zdůrazňuji, že jde o přírodní barvivo, žádná chemie,“ říká stonavský třiatřicetiletý kuchař, který v profesních začátcích vařil i v pražských restauracích.

Těší ho, že smažáková skutečnost předčila očekávání. „Už jsme vydali přes tisíc Havířských smažáků,“ konstatoval.

Šéfkuchař přiznal, že jedním z důvodů vzniku rázovitého smažáku byla snaha propagovat restauraci. I to se nadmíru povedlo. „Přijeli sem kvůli tomu lidé až z Brna a Polska, dokonce i na kole z Ostravy.“

Ohlasy má veskrze pochvalné, ale dělí se hojně na lidi, kteří tmavý smažák ochutnali, nebo jen viděli fotografii. „Na sociálních sítích se objevuje i kritika, ale pokud někdo ochutná, tak říká, že je výborný,“ popsal kuchař rozdílnost reakcí.

Hit restaurace PZKO ve Stonavě na Karvinsku: sýr Gouda obalený v panko (chlebové) strouhance s tajným přírodním zabarvením, dále hranolky smažené na hovězím loji a domácí tatarská omáčka. (23. září 2026)

Nikdo ze známých kuchařských kolegů se mu zatím neozval. „Ale třeba o youtuberovi Starý fotr se ví, že smažáky má rád. Klidně ať přijede, snad si pochutná,“ zakončil tvůrce nové regionální speciality.

Stonavskou raritu už ochutnal například Adam Sikora z nedalekého Havířova. „Popravdě jsme se na začátku bál, jestli to nebude připálené a hořké. Ale ne, opravdu výborné. A dost neobvyklý majstrštyk,“ zhodnotil s úsměvem.

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