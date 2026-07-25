Tříleté dítě vypadlo z okna ve čtvrtém patře, holčičku převážel vrtulník

Incident se stal po osmnácté hodině v Orlí ulici. Na místě byli po ohlášení policisté z místního obvodního oddělení, kteří začali dívence pomáhat, vzápětí je vystřídali havířovští záchranáři. Na místo vyletěl z Ostravy záchranářský vrtulník.
Zásah potvrdila regionální TV Polar policejní mluvčí Eva Michalíková. „Okolnostmi pádu se policisté zabývají,“ sdělila mluvčí. Vrtulník dívenku transportoval do ostravské fakultní nemocnice.
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Čtyřletý chlapec vypadl z okna, rodiče spali. Případ řeší policie jako trestný čin
Shodou okolností jde ve stejném městě o třetí takový případ za dva měsíce. V červnu ze třetího patra paneláku v městské části Podlesí v noci vypadl čtyřletý chlapec. Přežil, ale jeho rodiče, kteří v kritickou dobu spali, čelí trestnímu řízení, a to pro podezření z trestného činu blíže nespecifikovaného proti životu a zdraví.
Na začátku července pak také v Šumbarku objevili v noci pod okny osmiposchoďového domu těžce zraněnou dospívající dívku. Ta bohužel těžkým zraněním podlehla.