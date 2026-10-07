K havárii došlo těsně před čtvrtou hodinou ranní na křižovatce ulic Okružní, Lidická a Opletalova.
„Na základě zjištěných informací nedal 21letý řidič nákladního vozidla značky Mercedes, který jel po vedlejší komunikaci z ulice Lidické, přednost městskému linkovému autobusu, který jel po hlavní komunikaci ulice Okružní,“ popsala nehodu policejní mluvčí Petra Hrubá.
Po střetu obou vozidel vjel autobus do protisměru, poté sjel ze silnice a narazil do přilehlého oplocení. „V autobusu se v době nehody nacházelo šest osob, dalším účastníkem byl řidič nákladního automobilu. Cestující autobus opustili samostatně, s výjimkou jedné ženy ze zadní části autobusu, kterou hasiči vynesli na páteřové desce,“ přiblížila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
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Hasiči provedli také protipožární opatření a až do příjezdu zdravotnických záchranářů poskytovali zraněným předlékařskou první pomoc. „Přednemocniční péči a transport do havířovské nemocnice záchranáři zajistili u sedmi dospělých lidí, kteří utrpěli poranění lehčího charakteru,“ doplnila mluvčí zdravotních záchranářů Jana Šedovičová.
Při nehodě došlo také k úniku provozních kapalin, které hasiči zachytili pomocí sorbentu. „Provoz v místě nehody byl uzavřen na dobu nezbytně nutnou. V současnosti je již komunikace průjezdná,“ uzavřela Hrubá.