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Havířov dál povede Kočí Palkovská z ANO, vítěz voleb skončil v opozici

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Primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská (ANO). | foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Havířov, druhé nejlidnatější město Moravskoslezského kraje, dál povede primátorka Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. Rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání. Pro hlasovalo 26 z 41 přítomných zastupitelů.

Říjnové komunální volby sice vyhrálo hnutí Havířov sobě, jenže záhy po sečtení hlasů bylo jasné, že skončí v opozici. „Dohodli jsme se na dalším pokračování koalice ve formátu hnutí ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov,“ oznámila Kočí Palkovská.

Koalice složená z ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov, jež sdružuje ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, tak má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu pětadvaceti hlasů.

Andrej Babiš s primátorkou Havířova Ivetou Kočí Palkovskou a ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou na mítinku v Havířově na Karvinsku (4. září 2026)

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Lídr Havířova sobě Jiří Jekl považuje za zázrak už volební vítězství nad dosavadním hegemonem Havířova – hnutím ANO. „Ale když vítěz skončí v opozici, není to dobrý signál voličům, kteří tak mohou získat pocit, že jejich snaha o změnu je zbytečná.“ Dodal, že podle něj by se měla změnit volební legislativa. „A vítěz by měl získat nějaký bonus.“

Ekonomickým náměstkem opět bude Jakub Chlopecký (ANO) a náměstkyní pro sociální oblast bude nadále Alena Olšoková (ANO). Stejný zůstane i náměstek pro investice, kterým znovu bude Bohuslav Niemiec ze Společně pro Havířov. Náměstkyní se nově stane Eva Šillerová, jednička Společně pro Havířov, na resortech však zatím neexistovala domluva.

Hejtman Bělica v zastupitelstvu už není

V opozici tak kromě hnutí Havířov sobě zůstalo SPD a hnutí Pro Havířov.

Volební výsledky mírně ovlivnila i stížnost na sčítání hlasů. Soud zjistil, že čtyřem kandidátům Hnutí pro Havířov nebylo započítáno po 32 hlasech, celkem tedy 128 hlasů. Po opravě se změnilo rozdělení mandátů. Hnutí získalo páté křeslo na úkor ANO 2011. Soud proto prohlásil za neplatné zvolení kandidáta ANO Martina Čecha a za zvoleného prohlásil Martina Svobodu z Hnutí pro Havířov. Na rozložení sil v zastupitelstvu to však nemělo žádný podstatný vliv.

Soud změnil výsledky voleb v Havířově, mandátu se tak dočkal někdo jiný

Po dvanácti letech chybí v zastupitelstvu bývalý havířovský primátor (2018 – 2024) a současný moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO). Stalo se tak po sporech se současnou primátorkou, přičemž na její stranu se při sestavování kandidátky přiklonil šéf hnutí Andrej Babiš. A Bělica byl vyřazen.

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