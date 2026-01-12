Havířov chystá výměnu primátora, Baránek už nemá důvěru koalice

  15:06
Koalice v Havířově na Karvinsku podala žádost o svolání mimořádného zasedání městského zastupitelstva. Řešit by se na něm měla výměna na postu primátora, kterým je od prosince 2024 Ondřej Baránek z hnutí ANO.
Ondřej Baránek ve vedení Havířova skončí ještě před komunálními volbami. | foto: ČTK

Podle bývalého primátora Havířova a současného hejtmana Josefa Bělici (ANO) by se zastupitelstvo mělo uskutečnit nejpozději 28. ledna.

„Žádost o svolání mimořádného zasedání už byla podána, to je podle zákona. Bylo to z iniciativy hnutí ANO, ale žádost je podaná koaličně,“ uvedl Bělica.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni na podzim obvinili sedm lidí v souvislosti s pronajímáním havířovských městských bytů předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů.

Hejtman: S bytovou kauzou to nesouvisí

Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.

Mezi obviněnými je i současný primátor Baránek, kterému loni v září celorepublikový výbor ANO pozastavil členství v hnutí.

Bělica ale uvedl, že návrh na svolání mimořádného zasedání s kauzou nesouvisí. „Nemá to s tím spojitost vůbec žádnou. Je to rozhodnutí naší místní organizace. U nás každý funkcionář musí skládat účty a je to vlastně jednohlasné rozhodnutí naší místní organizace,“ řekl Bělica.

Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Konkrétní výhrady ale jmenovat nechtěl. „Říkat to nebudu, protože naše interní personální záležitosti nikdy na veřejnosti nekomunikujeme. Je to legitimní rozhodnutí hnutí ANO v rámci koalice,“ doplnil Bělica.

Vyjádření současného primátora Baránka se zatím nepodařilo získat.

Nástupkyní možná Iveta Kočí Palkovská

Hejtman řekl, že zatím není rozhodnuto, kdo by měl primátorskou funkci převzít. „Toto je rozhodnutí místní organizace, tak daleko ještě nejsme,“ podotkl Bělica.

Podle neoficiálních informací by ale možnou nástupkyní mohla být nynější radní Iveta Kočí Palkovská (ANO).

Primátorem sedmdesátitisícového Havířova, druhého nejlidnatějšího města kraje, se Baránek stal v prosinci 2024. Ve funkci nahradil právě Bělicu, který stál v čele Havířova od roku 2018 a na post primátora rezignoval, protože byl zároveň hejtmanem a v té době i poslancem. Za kumulaci funkcí ho v minulosti kritizovala krajská i městská opozice.

Po komunálních volbách v roce 2022 se v Havířově na spolupráci dohodlo ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov (HPH) a uskupením SPOLU plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů.

Kauza havířovských městských bytů má dvě větvě. Dozorující státní zástupce Vojtěch Pospíšil dnes řekl, že první částí kauzy se 19. ledna začne zabývat Okresní soud v Havířově. Na lavici obžalovaných usedne sedm lidí a zástupci tří firem. Mezi nimi i bývalé vedení Městské realitní agentury (MRA), která se v Havířově stará o městské byty.

Obžalováni jsou z machinací se zadáváním veřejných zakázek za 72 milionů korun a také úplatkářství. Loni v září policisté zahájili vyšetřování druhé větve. Ta se právě týká už i komunálních politiků. „V této větvi stále neskončilo vyšetřování policie,“ uvedl Pospíšil s tím, že nyní nedokáže říct, kdy podá obžalobu.

Baránek se stal primátorem v roce 2024, jeho první slova ve funkci

9. prosince 2024
Havířov chystá výměnu primátora, Baránek už nemá důvěru koalice

