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Čtyřletý chlapec vypadl z okna, s těžkým zraněním letěl vrtulníkem do nemocnice

Dalibor Maňas
  15:24
Čtyřletý chlapec vypadl v noci na čtvrtek z okna bytového domu v Havířově a s vážnými vnitřními poraněními byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. Záchranáři museli dítě na místě uvést do umělého spánku a zajistit jeho dýchací cesty před transportem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZSHK

Událost se podle záchranářů odehrála ve čtvrtek 4. června jen několik minut po třetí hodině ranní.

„V Havířově vypadl teprve čtyřletý chlapec z okna bytového domu. Na místě neštěstí zasahovaly dvě lékařské posádky. Pozemní tým z nedaleké základny chlapce ošetřil a zajistil, letecká záchranná služba pak zajistila jeho rychlý a šetrný transport do dětského traumatologického centra v Ostravě,“ uvedl mluvčí zdravotnické záchranky Lukáš Humpl.

Případ vyšetřují policisté. „Dnes v brzkých ranních hodinách zasahovali policisté v Havířově u nešťastného pádu nezletilé osoby z okna panelového domu. Celou věcí se policisté nyní zabývají a vzhledem k tomu, že se jedná o osobu mladší 15 let, se nebudeme více vyjadřovat,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.

Chlapec byl v době příjezdu záchranářů při vědomí. „Aby bylo možné jej ošetřit, lékař mu musel podat léky na zklidnění. Poté bylo možno provést imobilizaci a přenesení malého pacienta k dalšímu zajištění do sanitního vozidla,“ naznačil Humpl.

„Posádka zahájila kyslíkovou terapii, zajistila periferní žilní linku pro podání dalších léčiv a uvedení chlapce do umělého spánku. Lékař zaintuboval dýchací cesty a napojil malého pacienta na přístrojem řízenou ventilaci plic,“ dodal.

Poté si dítě převzali do péče letečtí záchranáři. „S mnohočetnými vnitřními poraněními byl chlapec předán na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ dodal Lukáš Humpl.

Podle regionální TV Polar se událost stala na ulici Kosmonautů v Havířově. Dítě podle jejich informací vypadlo z okna jednoho z bytů, zřejmě ve třetím patře.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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