„S ohledem na vyjádření obdržená v rámci procesu posuzování, vyhodnocení dosud předložených podkladů a informací v nich uvedených, se krajský úřad rozhodl dokumentaci EIA vrátit oznamovateli k přepracování,“ stojí v odůvodnění s tím, že je nutné, aby oznamovatel dokumentaci doplnil tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje potřebné pro vyhodnocení významnosti vlivů na životní prostředí a pro zpracování stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Podle úředníků nebyly dosud předložené podklady a informace dostatečné k tomu, aby bylo možné dokumentaci vyhodnotit.
Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal uvedl, že by vrácení dokumentace nemělo znamenat velký problém, zdržení může stavbu prodloužit nejvýše o rok.
„Doplnění dokumentace vnímáme jako krok k tomu, aby budoucí obchvat splnil vysoké požadavky na ochranu životního prostředí a byl pro území přínosem,“ konstatoval Mazal.
„EIA je od toho, aby se projekt posuzoval do hloubky a aby se do něj promítly relevantní připomínky.“
Proti stavbě obchvatu Havířova se od samého začátku ostře vymezuje starosta Těrlicka David Biegun. Vrácení dokumentace vnímá jako potvrzení svých výhrad.
|
Havířov se pře s obcí o užitečnosti obchvatu, neshodnou se ani na tunelu
„Posudkář v podstatě potvrdil to, co jsme si celou dobu mysleli. Že je dokumentace odfláknutá a není udělaná tak, jak měla být,“ komentoval Biegun krok kraje.
Nejraději by byl, kdyby přípravy stavby úplně skončily. „Ten obchvat jako takový je naprosto zbytečný. I v samotném dokumentu stojí, že není prokazatelné, zda bude mít pro Havířov a okolí nějaký pozitivní přínos.“
Hřbitov už jednou přesouvali
Problémů je podle starosty Těrlicka totiž více. Mimo jiné by se stavba dotkla i těrlického hřbitova. Ten se přitom už jednou přesouval, původní skončil na dně přehradní nádrže.
„Celá komunikace není řádně odkanalizovaná. Nejsou tam řešeny možné nebezpečné látky, které mohou na cestě vzniknout a měly by jít zásakem přímo do těrlické přehrady, což je neakceptovatelné,“ upozornil David Biegun.
|
Přípravy obchvatu Havířova se zpožďují, zahájení stavby v roce 2028 je ohroženo
„Máme tady mokřady, máme tady chráněné živočichy, ty přece nemůžeme takto ohrožovat. Všechno to bylo děláno stylem postavme to za co nejméně peněz, co nejlevněji.“
Stavba obchvatu Havířova za 8,2 miliardy korun je rozdělena do dvou etap o celkové délce téměř 20 kilometrů. První etapa dlouhá 6,4 kilometru řeší průtah a obchvat Havířova od Šenova po Horní Suchou a zahrnuje pět mimoúrovňových křižovatek. Druhá etapa, která měří 12,7 kilometru, pokračuje k Třanovicím, kde se má napojit na dálnici D48.
Tato část je technicky náročnější, neboť prochází okrajem Těšínské pahorkatiny a zahrnuje mimo jiné i kontroverzní tunel v Těrlicku o délce přibližně 500 metrů a 20 mostů. Právě proti této části obchvatu starosta Těrlicka protestuje.
A není sám. Například Jan Lipner, starosta sousední Horní Suché, již dříve poukazoval na velký zábor půdy v katastru obce a zpochybňoval i logiku propojení, které podle něj bude sloužit především polskému tranzitu.
|
22. října 2023