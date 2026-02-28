Obchvat Havířova bude mít zpoždění, v ohrožení je i hřbitov

Darek Štalmach
  6:41
Do problémů se dostávají přípravy obchvatu Havířova. Zaměstnanci krajského úřadu vrátili pracovníkům Ředitelství silnic a dálnic dokumentaci týkající se vlivu stavby na životní prostředí EIA.
Fotogalerie2

Projekt obchvatu Havířova je z pohledu rozvoje regionu strategický, protože odkloní tranzitní dopravu a zároveň bude připraven tak, aby respektoval charakter území a zmírnění dopadů – například protihluková ochrana, vegetační úpravy, řešení odvodnění a ochrany vod, opatření pro migraci živočichů či organizace výstavby tak, aby byla zátěž pro okolí co nejnižší. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

„S ohledem na vyjádření obdržená v rámci procesu posuzování, vyhodnocení dosud předložených podkladů a informací v nich uvedených, se krajský úřad rozhodl dokumentaci EIA vrátit oznamovateli k přepracování,“ stojí v odůvodnění s tím, že je nutné, aby oznamovatel dokumentaci doplnil tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje potřebné pro vyhodnocení významnosti vlivů na životní prostředí a pro zpracování stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Podle úředníků nebyly dosud předložené podklady a informace dostatečné k tomu, aby bylo možné dokumentaci vyhodnotit.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal uvedl, že by vrácení dokumentace nemělo znamenat velký problém, zdržení může stavbu prodloužit nejvýše o rok.

Projekt obchvatu Havířova je z pohledu rozvoje regionu strategický, protože odkloní tranzitní dopravu a zároveň bude připraven tak, aby respektoval charakter území a zmírnění dopadů – například protihluková ochrana, vegetační úpravy, řešení odvodnění a ochrany vod, opatření pro migraci živočichů či organizace výstavby tak, aby byla zátěž pro okolí co nejnižší.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Doplnění dokumentace vnímáme jako krok k tomu, aby budoucí obchvat splnil vysoké požadavky na ochranu životního prostředí a byl pro území přínosem,“ konstatoval Mazal.

„EIA je od toho, aby se projekt posuzoval do hloubky a aby se do něj promítly relevantní připomínky.“

Proti stavbě obchvatu Havířova se od samého začátku ostře vymezuje starosta Těrlicka David Biegun. Vrácení dokumentace vnímá jako potvrzení svých výhrad.

Havířov se pře s obcí o užitečnosti obchvatu, neshodnou se ani na tunelu

„Posudkář v podstatě potvrdil to, co jsme si celou dobu mysleli. Že je dokumentace odfláknutá a není udělaná tak, jak měla být,“ komentoval Biegun krok kraje.

Nejraději by byl, kdyby přípravy stavby úplně skončily. „Ten obchvat jako takový je naprosto zbytečný. I v samotném dokumentu stojí, že není prokazatelné, zda bude mít pro Havířov a okolí nějaký pozitivní přínos.“

Hřbitov už jednou přesouvali

Problémů je podle starosty Těrlicka totiž více. Mimo jiné by se stavba dotkla i těrlického hřbitova. Ten se přitom už jednou přesouval, původní skončil na dně přehradní nádrže.

„Celá komunikace není řádně odkanalizovaná. Nejsou tam řešeny možné nebezpečné látky, které mohou na cestě vzniknout a měly by jít zásakem přímo do těrlické přehrady, což je neakceptovatelné,“ upozornil David Biegun.

Přípravy obchvatu Havířova se zpožďují, zahájení stavby v roce 2028 je ohroženo

„Máme tady mokřady, máme tady chráněné živočichy, ty přece nemůžeme takto ohrožovat. Všechno to bylo děláno stylem postavme to za co nejméně peněz, co nejlevněji.“

Stavba obchvatu Havířova za 8,2 miliardy korun je rozdělena do dvou etap o celkové délce téměř 20 kilometrů. První etapa dlouhá 6,4 kilometru řeší průtah a obchvat Havířova od Šenova po Horní Suchou a zahrnuje pět mimoúrovňových křižovatek. Druhá etapa, která měří 12,7 kilometru, pokračuje k Třanovicím, kde se má napojit na dálnici D48.

Tato část je technicky náročnější, neboť prochází okrajem Těšínské pahorkatiny a zahrnuje mimo jiné i kontroverzní tunel v Těrlicku o délce přibližně 500 metrů a 20 mostů. Právě proti této části obchvatu starosta Těrlicka protestuje.

A není sám. Například Jan Lipner, starosta sousední Horní Suché, již dříve poukazoval na velký zábor půdy v katastru obce a zpochybňoval i logiku propojení, které podle něj bude sloužit především polskému tranzitu.

22. října 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

Obchvat Havířova bude mít zpoždění, v ohrožení je i hřbitov

Projekt obchvatu Havířova je z pohledu rozvoje regionu strategický, protože...

Do problémů se dostávají přípravy obchvatu Havířova. Zaměstnanci krajského úřadu vrátili pracovníkům Ředitelství silnic a dálnic dokumentaci týkající se vlivu stavby na životní prostředí EIA.

28. února 2026  6:41

Stále máme budoucnost, hornictví není jen uhlí, říká děkanka ostravské fakulty

Premium
Děkanka Hornicko - geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické...

Historicky první děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké škola báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Hana Staňková vede nejstarší součást této vysoké školy už druhé volební období. Věří,...

27. února 2026

Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže

ilustrační snímek

Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí...

27. února 2026  12:43,  aktualizováno  16:39

Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli

Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince

Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci zneužili okamžiku, kdy muž upadl na ledu a zatímco se mu na oko snažili pomoci, ukradli mu mobilní...

27. února 2026  11:08

Ubývá fatálních střetů aut s lidmi. Chodci se naučili být vidět, hlásí odborníci

Nehoda v obci Běrunice, osobní vůz srazil chodce (6. prosince 2023)

Loni zemřelo v Moravskoslezském kraji při nehodách na silnici osm chodců. Polovina těchto nehod se stala za tmy a jedna za svítání, kdy ještě nebyla plná viditelnost. Ještě v minulém desetiletí...

27. února 2026  6:12

Mistrovství Evropy v curlingu zamíří na konci října do Ostravy

Čeští curleři v akci.

Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, na svém webu potvrdila mezinárodní...

26. února 2026  16:58

Demolice Slezanky v Opavě. Architekti kritizují nepřipravenost, město výtky odmítá

Nová historie Horního náměstí v Opavě se začala psát 9. února 2026 v 11.00...

Komunita architektů napříč republikou vyzvala Opavu ke změně postupu při přeměně historického jádra města. Opavská radnice tam bourá někdejší obchodní centrum Slezanka, nahradit jej má nová zástavba....

26. února 2026  15:39

V Ostravě léčili už tři lidi se záškrtem. Seniorku neochránilo staré očkování

Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci má kapacitu 24 lůžek. V pondělí...

Hned tři případy záškrtu řešili v posledních měsících lékaři Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato infekční nemoc v Česku téměř vymizela po zavedení povinného očkování v...

26. února 2026

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:29

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vědci z ostravské Technické univerzity pomohou lékařům s inovacemi

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB...

Zlepšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče v Česku má pomoci nová iniciativa Zdravotnictví 4. 0 Challenge, kterou představil na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity...

26. února 2026  6:59

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.