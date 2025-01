Přípravy obchvatu Havířova se zpožďují, zahájení stavby v roce 2028 je ohroženo

„Podání žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí předpokládáme v prvním kvartálu (čtvrtletí – pozn. red. ) roku 2025. Po vydání závazného stanoviska bude možné upřesnit i termín zahájení stavby obchvatu,“ nastínil pro Český rozhlas Ostrava mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Dodal, že déle trvala příprava nutných podkladů k trase obchvatu.

Než se trasa dlouhá zhruba dvacet kilometrů začne případně stavět, lze očekávat poměrně náročná jednání.

Obchvat prosazuje vedení sedmdesátitisícového Havířova. „Ten obchvat by pro město znamenal velkou dopravní úlevu. Například jen přes Bludovický kopec nyní denně projede osmnáct tisíc aut, v případě obchvatu by to bylo minimálně o sedm tisíc aut méně,“ poukázal už dříve tehdejší havířovský primátor Josef Bělica (ANO), nyní hejtman.

Podpora města, protesty obcí

Obchvat má za pozitivní havířovský náměstek pro dopravu Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL). „Stavba zjednodušuje dopravu a dává nám další možnosti rozvoje centra města, ať už se jedná o cyklodopravu, nebo pěší bulvár,“ vysvětlil výhody.

Na druhé straně jsou k trase kritické okolní obce, například Horní Suchá. „Zatím s námi nikdo nejednal, ale určitě v rámci EIA chystáme podání řady připomínek,“ konstatoval starosta Jan Lipner (STAN).

Poukazuje například na velký zábor v katastru obce, kde má být obchvat čtyřproudý, za nelogické považuje pak následné propojení D1 a D48 mezi Bohumínem-Vrbicemi a Třanovicemi. „To bude jen pro polský tranzit,“ konstatoval.

Stavba za dvanáct miliard

Nelíbí se mu ani to, že se budou muset přemístit některé pomníčky připomínající takzvanou životickou tragédii na místech vražd tamních obyvatel za 2. světové války.

Nesouhlasní jsou i v obci Těrlicko, kde vadí, že po někdejším zatopení velké části obce přehradou se lidé nuceně přestěhovali na kopec, který nyní rozdělí nová autostráda.

Obchvat za asi dvanáct miliard korun má mít osm nových mimoúrovňových křižovatek, osmadvacet mostů a v Těrlicku se nadto počítá i s tunelem.