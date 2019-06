Výrazně vyšší nájmy v havířovských městských bytech většina lidí podepsala

O zdražení z průměrných zhruba 55 na 75 korun za metr čtvereční rozhodli radní města v dubnu. Radnice to zdůvodnila chystanými investicemi do oprav městských domů, v příštích pěti letech má na ně využít až 500 milionů korun. Jen do chystané výměny výtahů chce město dát 180 milionů. „Z celkového počtu 190 potřebuje opravu 139 výtahů, které byly vyrobeny v 70. a na začátku 80. let,“ vysvětlil primátor Josef Bělica (ANO).



Zástupci opozice souhlasí s tím, že zvýšení nájmů bylo nutné, přesto mají výhrady, jakým způsobem k němu dochází. „V Havířově se nájmy nezvyšovaly nějakých deset let a najednou se zdražuje o dvacet korun na metr. Obávám se, že zejména senioři, z nichž řada žije v bytech 3+1, si to nebudou moci dovolit. A volných menších bytů je v Havířově málo,“ upozorňuje komunistický zastupitel Eduard Heczko.

Městská společnost MRA o zvýšení nájmu informovala tisíce svých nájemníků přes média, domovníky i v průvodních dopisech, které jim adresovala. V nich klienty upozorňuje, že pokud na nové podmínky do poloviny června nepřistoupí, musí se připravit na problémy. Nájemníkům, kteří mají smlouvu na určito, tedy těch, kteří žijí v městském bytě maximálně tři roky, by po jejím vypršení neumožnili její prodloužení.

U těch, kteří mají smlouvy na neurčito, by zase zavedli tržní výši nájemného, která je vyšší než 75 korun za metr čtvereční, a neposkytli čtyřletou slevu, kterou jim při podpisu nové smlouvy garantují. Starousedlíků se totiž zdražení na 75 korun za metr čtvereční má dotknout až v roce 2023, do té doby jsou před úpravou chráněni.

„Dovolujeme si tedy důrazně doporučit, abyste situaci nepodcenili a podepsanou nájemní smlouvu včetně evidenčního listu v řádném termínu odevzdali,“ píší v dopisech zástupci MRA.

Drtivá většina obyvatel městských bytů poslechla, někteří se do poslední chvíle rozmýšleli. „Zvažuji jít do vlastního. Tady v regionu jsou byty levné a to zdražení je výrazné. Navíc mi vadí, že mám platit více než tři tisíce za nějaký notářský zápis,“ upozornil Havířovan Jan Lukašík na další podmínku společnosti.

Za bič na neplatiče zaplatí všichni

MRA bude skutečně chtít po nových nájemcích či při prodlužování smluv zaplatit za takzvaný notářský zápis, na jehož základě je pronajímatel při problémech s neplatiči oprávněn přistoupit k exekučnímu vymáhání peněžitých pohledávek či vyklizení bytu bez nutnosti předchozího soudního řízení.

Zápis má tak být „bičem“ na problémové nájemce, částku 3 630 korun ale budou muset zaplatit všichni. „Z dlouhodobého hlediska by z něj ale slušní nájemníci měli profitovat, jelikož díky tomu budou rychleji ochráněni před lidmi porušující dobré mravy v domě,“ míní mluvčí MRA Simona Součková.

Plošná platba za notářský zápis se nelíbí ani šéfovi havířovských Pirátů Martinu Rédrovi. Vadí mu i způsob komunikace městské společnosti s nájemníky. „Podle nás je nešťastná, někteří lidé cítí nátlak. Zatím však poznatky od obyvatel vyhodnocujeme,“ uvedl.

„Pokud to někdo označuje za nátlak, tak si je dobře vědom výhod městského bydlení. Ví, že upravená výše nájemného je stále velmi příznivá, a pouze z principu bojuje proti změně nájemného. V opačném případě by mohl racionálně vyhodnotit, že za daných podmínek o městský byt nestojí, nemusí nic podepisovat a může využít nabídky konkurence,“ reagovala mluvčí MRA Součková.