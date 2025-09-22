Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Josef Gabzdyl
  18:30
Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) a náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov) si udrželi své funkce i po obvinění z machinací s městskými byty. Část opozice sice v pondělí na jednání zastupitelů navrhla hlasování o jejich odvolání, jenže koalice tuto možnost odmítla. Oba politici řekli, že se ničeho trestného nedopustili.

Mezi sedmi obviněnými je údajně i další havířovský zastupitel Róbert Masarovič, ten se však jednání zastupitelstva dlouhodobě nezúčastňuje.

„Ničeho jsem se vědomě nedopustil. Nadále plně spolupracuji s Policií České republiky. A nebudu ani nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl primátor Baránek.

Podobně hovořil i náměstek Vachtarčík. „Nejsem si vědom ničeho, a už vůbec ne, že bych se dopustil jakékoliv trestné činnosti. Přesto samozřejmě poskytuji plnou součinnost v dané věci. Ale, a to vy moc dobře všichni víte, s ohledem na to, že jsme vázáni mlčenlivostí, se nebudeme a nemůžeme k této věci dále vyjadřovat,“ řekl Vachtarčík. Dodal, že děkuje za ctění presumpce neviny.

Babiš: Měli by ve funkcích skončit

Předseda ANO Andrej Babiš v pátek řekl serveru iDNES.cz na předvolebním mítinku v Ostravě, že podle jeho informací nešlo o korupci, přesto zřejmě bude chtít, aby obvinění lidé byli vyloučeni z ANO, a primátor by měl ve funkci skončit.

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sedm lidí. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let. Všichni jsou stíháni na svobodě.

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. „Případ souvisí s pronajímáním bytů v majetku Statutárního města Havířov předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úřední osoby,“ uvedl Ibehej.

Dva zásahy NCOZ

Náměstkyně okresní státní zástupkyně pověřená vedením pobočky v Havířově Dagmar Heumannová řekla ČTK, že veškeré informace, které mohli, už zveřejnili. „Momentálně nemůžeme k případu uvést nic dalšího,“ doplnila.

Správu a údržbu bytového a nebytového fondu města má na starosti Městská realitní agentura Havířov. „K aktuálnímu obvinění nemáme žádné informace. S policií jsme v minulosti vždy spolupracovali, ale nikdy jsme od ní neměli žádnou zpětnou vazbu,“ řekla minulý týden mluvčí agentury Simona Součková.

Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení.

Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem. U už dříve obviněné šestice policisté následně jejich trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Premiér Fiala přijel na Ostravsko. Táhni na Západ, pokřikovali na něj lidé

Pískot, vulgarity a hodně hluku. Premiér Petr Fiala dorazil do Moravskoslezského kraje. Společně s ním se předvolebních setkání účastní i ministr financí a krajský volební lídr Zbyněk Stanjura či...

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) a náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov) si udrželi své funkce i po obvinění z machinací s městskými byty. Část opozice sice v pondělí na...

22. září 2025  18:30

Opavští obměnili kádr, po povodni opravili halu a znovu myslí na medaile

Na zbrusu nové palubovce, s novým trenérem Davidem Zachem i novým sportovním manažerem Martinem Gniadkem a s obměněným týmem jdou basketbalisté Opavy do nadcházející sezony.

22. září 2025  17:44

Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

Řece Opavě se po zářijových povodních z roku 2024 na horním toku téměř nikde původní podoba nevrátí. Zatímco v obcích a městech poteče širším či jinak upraveným řečištěm, aby v krizových situacích...

22. září 2025  12:13

Odcházíme… s hlavou vztyčenou! Výstava připomene i v Praze konec těžby uhlí

Putovní výstavu hornických fotografií s názvem Odcházíme… s hlavou vztyčenou! mohou vidět lidé na Univerzitním náměstí v Karviné. Postupně bude ke zhlédnutí v Ostravě a Praze. Společnost OKD ji...

22. září 2025  8:40

Ml. Boleslav - Baník 1:1, hosté počtvrté v řadě nevyhráli, remízu zařídil Ševčík

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. A nezměnilo to ani utkání s Mladou Boleslaví. Už ve druhé minutě se sice prosadil 17letý útočník Jakub Pira, tři minuty před...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  20:42

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Zemřel při výslechu, fingovali oběšení. Výstava přibližuje osud pátera Sobka

Jeden ze zločinů komunistické totality padesátých let až do konce října připomíná výstava v Petrovicích u Karviné o duchovním Ludvíku Sobkovi, který zemřel po brutálním výslechu na tamní faře v dubnu...

21. září 2025  16:55

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

21. září 2025  15:37

VIDEO: Přímo z kokpitu. Podívejte se, jak vypadala show Red Arrows z pohledu letců

Na Dnech NATO v Ostravě si o víkendu získali největší pozornost desítek tisíců návštěvníků elitní letci britské akrobatické skupiny Red Arrows, patřící k letectvu RAF. Diváci je odměnili bouřlivým...

21. září 2025

Duel v Lovosicích ukončila kapající voda. Budu chytat s deštníkem, žertoval gólman

Čtyři hodiny cesty, devět minut zápasu. Házenkáři Frýdku-Místku se v Lovosicích ani pořádně nezahřáli a už zase jeli domů. Chvíli po startu sobotního extraligového utkání začala na palubovku kapat...

21. září 2025  12:08

Poničená železnice i cesty. Následky povodní jsou v kraji patrné dodnes

Tři roky bude trvat oprava železniční trati mezi Opavou a Hlučínem, konkrétně jejího úseku poblíž Malých Hoštic, kde kříží řeku Opavu. Rozbouřená řeka tam totiž loni v září poničila železniční svršek...

21. září 2025  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.