Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Mezi sedmi obviněnými je údajně i další havířovský zastupitel Róbert Masarovič, ten se však jednání zastupitelstva dlouhodobě nezúčastňuje.
„Ničeho jsem se vědomě nedopustil. Nadále plně spolupracuji s Policií České republiky. A nebudu ani nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl primátor Baránek.
Podobně hovořil i náměstek Vachtarčík. „Nejsem si vědom ničeho, a už vůbec ne, že bych se dopustil jakékoliv trestné činnosti. Přesto samozřejmě poskytuji plnou součinnost v dané věci. Ale, a to vy moc dobře všichni víte, s ohledem na to, že jsme vázáni mlčenlivostí, se nebudeme a nemůžeme k této věci dále vyjadřovat,“ řekl Vachtarčík. Dodal, že děkuje za ctění presumpce neviny.
Babiš: Měli by ve funkcích skončit
Předseda ANO Andrej Babiš v pátek řekl serveru iDNES.cz na předvolebním mítinku v Ostravě, že podle jeho informací nešlo o korupci, přesto zřejmě bude chtít, aby obvinění lidé byli vyloučeni z ANO, a primátor by měl ve funkci skončit.
V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sedm lidí. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let. Všichni jsou stíháni na svobodě.
Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. „Případ souvisí s pronajímáním bytů v majetku Statutárního města Havířov předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úřední osoby,“ uvedl Ibehej.
Dva zásahy NCOZ
Náměstkyně okresní státní zástupkyně pověřená vedením pobočky v Havířově Dagmar Heumannová řekla ČTK, že veškeré informace, které mohli, už zveřejnili. „Momentálně nemůžeme k případu uvést nic dalšího,“ doplnila.
Správu a údržbu bytového a nebytového fondu města má na starosti Městská realitní agentura Havířov. „K aktuálnímu obvinění nemáme žádné informace. S policií jsme v minulosti vždy spolupracovali, ale nikdy jsme od ní neměli žádnou zpětnou vazbu,“ řekla minulý týden mluvčí agentury Simona Součková.
Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení.
Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem. U už dříve obviněné šestice policisté následně jejich trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.