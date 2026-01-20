Z bytové kauzy vyvázl šéf odboru s podmínkou, pokuta ani nedosahuje výše úplatků

Státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžalované viní z toho, že jako organizovaná skupina zmanipulovali zakázky v hodnotě 72 milionů korun.
Na úplatcích podle něj přijali nejméně 5,5 milionu korun. Trestné činnosti se podle spisu dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023.
Soud uložil podmíněné tresty v rozmezí od 28 měsíců do tří let. Zkušební dobu stanovil od 42 měsíců do pěti let. Peněžité tresty, které mají obžalovaní zaplatit, se pohybují od 150 tisíc korun do 4,5 milionu korun.
Soud: Vše řídil šéf provozně-investičního odboru
Pro většinu obžalovaných navrhoval podmíněné tresty i státní zástupce. Výjimkou byl jen bývalý vedoucí provozně investičního odboru MRA Havířov Marek Klimša, který z pohledu obžaloby vše řídil. Pro něj Pospíšil požadoval sedmiletý nepodmíněný trest. Klimša nakonec dostal tříletý podmíněný trest a má zaplatit 4,5 milionu korun.
Rozsudek ještě není pravomocný. Většina obžalovaných se sice práva na odvolání vzdala, Klimša a státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.
„Uložené tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval. Nejvýraznější je to u obžalovaného Klimši. Na druhou stranu mu soud ale uložil poměrně vysoký peněžitý trest. Musím ale konstatovat, že peněžitý trest nedosahuje ani výše prokázaných přijatých úplatků,“ podotkl žalobce po vyhlášení rozsudku.
Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty
Obžalovaní nechtěli vyměřené tresty komentovat.
Původně na lavici obžalovaných usedlo sedm lidí. Dva obžalovaní ale v pondělí požádali o podmínečné zastavení trestního stíhání kvůli dosavadní bezúhonnosti a nízké společenské nebezpečnosti. Státní zástupce souhlasil. Soudkyně je proto vyloučila a rozhodne o nich v budoucnu samostatně.
Žalobce uvedl, že o vině obžalovaných není pochyb. Dokazují ji podle něj důkazy i prohlášení o vině. „Potýkáme se tady s korupčním jednáním, které považuji za velmi závažné. Podrývá důvěru veřejnosti. Podrývá základní důvěru lidí ve fungování právního státu,“ uvedl Pospíšil.
Před soudem dnes stanuli dva lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a tři zástupci firem, které podvodným způsobem zakázky získaly.
Podle obžaloby vše řídil právě Klimša. Uzavíral dohody s firmami, které se zajímaly o veřejné zakázky MRA. Předával jim veřejně nepřístupné informace k vyhlášeným tendrům, třeba to, jaká je předpokládaná cena.
„Svého jednání lituji,“ řekl před soudem Klimša, který podle státního zástupce přijal úplatky v minimální hodnotě 5,5 milionu korun či jiné výhody, například osobní automobil nebo materiál na stavbu plotu. Část peněz pak předával dalšímu jednateli agentury.
V druhé větvi kauzy je obviněn i primátor
Obvinění v první větvi havířovské kauzy policie vznesla na jaře 2023. Na podzim 2024 přibyla další obviněná osoba a tři firmy.
V polovině loňského září policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne. Mezi sedmi stíhanými figuruje i současný havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, jenž působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála osm tisíc bytů.
Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval. Do konce ledna by zastupitelstvo mělo jednat o jeho odvolání z funkce.