Z bytové kauzy vyvázl šéf odboru s podmínkou, pokuta ani nedosahuje výše úplatků

Autor: ,
  12:04
Okresní soud v Havířově na Karvinsku dnes v kauze Městské realitní agentury (MRA) Havířov uložil pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami podmíněné a peněžité tresty. Všichni obžalovaní se v pondělí před soudem přiznali. Jde o první větev bytové kauzy, ve které nebyli obvinění žádní politici.
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...

Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním soudu v Havířově. Padly podmínky a peněžité tresty. (19. ledna 2026) | foto: ČTK

Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...
5 fotografií

Státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžalované viní z toho, že jako organizovaná skupina zmanipulovali zakázky v hodnotě 72 milionů korun.

Na úplatcích podle něj přijali nejméně 5,5 milionu korun. Trestné činnosti se podle spisu dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023.

Soud uložil podmíněné tresty v rozmezí od 28 měsíců do tří let. Zkušební dobu stanovil od 42 měsíců do pěti let. Peněžité tresty, které mají obžalovaní zaplatit, se pohybují od 150 tisíc korun do 4,5 milionu korun.

Soud: Vše řídil šéf provozně-investičního odboru

Pro většinu obžalovaných navrhoval podmíněné tresty i státní zástupce. Výjimkou byl jen bývalý vedoucí provozně investičního odboru MRA Havířov Marek Klimša, který z pohledu obžaloby vše řídil. Pro něj Pospíšil požadoval sedmiletý nepodmíněný trest. Klimša nakonec dostal tříletý podmíněný trest a má zaplatit 4,5 milionu korun.

Rozsudek ještě není pravomocný. Většina obžalovaných se sice práva na odvolání vzdala, Klimša a státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

„Uložené tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval. Nejvýraznější je to u obžalovaného Klimši. Na druhou stranu mu soud ale uložil poměrně vysoký peněžitý trest. Musím ale konstatovat, že peněžitý trest nedosahuje ani výše prokázaných přijatých úplatků,“ podotkl žalobce po vyhlášení rozsudku.

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Obžalovaní nechtěli vyměřené tresty komentovat.

Původně na lavici obžalovaných usedlo sedm lidí. Dva obžalovaní ale v pondělí požádali o podmínečné zastavení trestního stíhání kvůli dosavadní bezúhonnosti a nízké společenské nebezpečnosti. Státní zástupce souhlasil. Soudkyně je proto vyloučila a rozhodne o nich v budoucnu samostatně.

Žalobce uvedl, že o vině obžalovaných není pochyb. Dokazují ji podle něj důkazy i prohlášení o vině. „Potýkáme se tady s korupčním jednáním, které považuji za velmi závažné. Podrývá důvěru veřejnosti. Podrývá základní důvěru lidí ve fungování právního státu,“ uvedl Pospíšil.

Před soudem dnes stanuli dva lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a tři zástupci firem, které podvodným způsobem zakázky získaly.

Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním soudu v Havířově. Padly podmínky a peněžité tresty. (19. ledna 2026)
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním soudu v Havířově. Padly podmínky a peněžité tresty. (19. ledna 2026)
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním soudu v Havířově. Padly podmínky a peněžité tresty. (19. ledna 2026)
Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním soudu v Havířově. Padly podmínky a peněžité tresty. (19. ledna 2026)
5 fotografií

Podle obžaloby vše řídil právě Klimša. Uzavíral dohody s firmami, které se zajímaly o veřejné zakázky MRA. Předával jim veřejně nepřístupné informace k vyhlášeným tendrům, třeba to, jaká je předpokládaná cena.

„Svého jednání lituji,“ řekl před soudem Klimša, který podle státního zástupce přijal úplatky v minimální hodnotě 5,5 milionu korun či jiné výhody, například osobní automobil nebo materiál na stavbu plotu. Část peněz pak předával dalšímu jednateli agentury.

V druhé větvi kauzy je obviněn i primátor

Obvinění v první větvi havířovské kauzy policie vznesla na jaře 2023. Na podzim 2024 přibyla další obviněná osoba a tři firmy.

V polovině loňského září policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne. Mezi sedmi stíhanými figuruje i současný havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, jenž působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála osm tisíc bytů.

Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval. Do konce ledna by zastupitelstvo mělo jednat o jeho odvolání z funkce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)

Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu Brembo Czech. Jde o firmu vyrábějící brzdové systémy, která je podle studie vědců z Vysoké školy...

20. ledna 2026  5:45

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

19. ledna 2026  15:43

Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024)

Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu...

19. ledna 2026  14:28

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:47

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

19. ledna 2026  6:44,  aktualizováno  7:39

Na břehu Karvinského moře pokračují zimní radovánky, vznikne saunové městečko

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Navazuje tak na pilotní mikulášskou akci. Už za pár dní u vody vznikne saunové městečko.

19. ledna 2026  6:42

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Na univerzitě za války. Naše budoucnost je na Ukrajině, říkají odhodlaní studenti

Premium
Ukrajinská Mariupolská státní univerzita po ruském bombardování v roce 2022.

Téměř 180 tisíc studentů nastoupilo v září do prvních ročníků ukrajinských univerzit. Podle údajů ministerstva školství a vědy Ukrajiny jich v bakalářských a magisterských programech studuje více než...

18. ledna 2026

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

18. ledna 2026  10:14,  aktualizováno  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Část unikátní gotické památky ležela v suti, další díl okna přinesl občan Fulneku

Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)

Unikát evropského významu nyní vystavují ve Světě Komenského, fulnecké pobočce Muzea Novojičínska. Jedná se o restaurované gotické okno, které bylo původně součástí kostela v Jerlochovicích, dnes...

18. ledna 2026  7:19

Sláva páře! Do Opavy před 170 lety přijel první vlak, železnice změnila tvář města

Sláva železnici! Sláva páře! Opava výstavou v arkádách ve Dvořákových sadech...

Byla to velká událost. Příjezd prvního vlaku do Opavy provázel nejen uvítací ceremoniál na nádraží, ale i slavnostní hostina v minoritském klášteře a speciální program v divadle. Výročí 170 let od...

17. ledna 2026  14:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.