Hnutí ANO pozastavilo členství třem politikům z Havířova, postižen i primátor

  5:20
Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem politikům hnutí obviněným kvůli pronajímání městských bytů v Havířově na Karvinsku. Je mezi nimi i primátor města Ondřej Baránek.

Podle informací iDNES.cz jsou dalšími politicky postiženými jedna z radních a městský zastupitel, současně bývalý jednatel Městské realitní agentury.

Informaci o pozastavení členství třem osobám sdělil na předvolebním mítinku hnutí ANO v Liberci jeho mluvčí Martin Vodička.

Baránek poté ČTK v textové zprávě napsal, že žádost o pozastavení členství odeslal sám včera ráno.

Ve městě se v pondělí konalo zasedání městského zastupitelstva a Baránek na něm uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. O jeho odvolání zastupitelstvo nejednalo, protože návrh opozice na zařazení tohoto bodu do programu neprošel. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci primátor nereagoval.

Primátor: Ničeho jsem se vědomě nedopustil

Na úterní dotaz ČTK, zda Baránek po pozastavení členství v hnutí bude rezignovat i na post primátora, pouze odkázal na své vyjádření z pondělí. „Ničeho jsem se vědomě nedopustil. Nadále plně spolupracuji s PČR (Policií České republiky). A nebudu ani nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl 45letý primátor v pondělí k obvinění.

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sedm lidí, mezi nimi i čtyři úřední osoby. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě.

Kromě třech politiků původně z hnutí ANO je mezi obviněnými například i jeho náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), který rovněž v pondělí odmítl, že by se podílel na manipulaci s byty.

„Já osobně si nejsem vědom ničeho, a už vůbec ne, že bych se dopustil jakékoliv trestné činnosti. Přesto samozřejmě poskytuji plnou součinnost v dané věci,“ řekl Vachtarčík. Dodal, že nevidí jediný důvod k rezignaci.

Babiš: O případu vím málo

Předseda ANO Andrej Babiš v pátek řekl serveru iDNES na předvolebním mítinku v Ostravě, že podle jeho informací nešlo o korupci, přesto zřejmě bude chtít, aby obvinění lidé byli vyloučeni z ANO, a primátor by měl ve funkci skončit. V pondělí řekl ČTK v Hradci Králové, že stále o případu ví málo a je potřeba vyčkat na informace z krajské organizace hnutí ANO.

Havířov vede koalice ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů.

V opozici po volbách skončily Havířov sobě, SPD a KSČM. Baránek je primátorem od loňského prosince, kdy ve funkci nahradil tehdejšího primátora a současného hejtmana Josefa Bělicu (ANO), který stál v čele sedmdesátitisícového města od roku 2018. Baránek byl dříve náměstkem pro ekonomiku a správu majetku.

Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů.

Byty údajně neoprávněným uchazečům

Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje případ souvisí s pronajímáním městských bytů předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Dozoruje ho havířovská pobočka Okresního státního zastupitelství v Karviné.

Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení.

Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem.

U už dříve obviněné šestice policisté následně jejich trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

9. prosince 2024
