Bezdomovcům poskytuje duchovní i materiální pomoc a také se snaží nasměřovat je ke změně k lepšímu životu. „Mnoho lidí na ulici odmítá pomoc, mají spoustu vnitřních překážek, aby ji přijali. A taky si často nevěří. Když ale vidí kolem lidi, kteří je podporují a chtějí pro ně to dobré, tak je to pro ně impulz, aby se i oni sami začali snažit,“ říká o své streetworkingové práci Jakub Kowalczyk.

V Bohumíně zmiňovali vaši práci jako jeden z faktorů, který přispívá k tomu, že se daří dostávat lidi z ulice do normálního bydlení. Tuším, že získat si jejich důvěru asi nebude snadné.

Není. Třeba zrovna dnes, a to je takový malý zázrak, jsme přemluvili pána v seniorském věku, co byl na ulici už dvacet let a celou dobu odmítal jakoukoliv pomoc, aby využil některé z nabízených služeb. On vstal a najednou byl ochoten jít na charitu.