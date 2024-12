Hejtman a poslanec Bělica rezignoval na primátora. Zajímalo to jen média, tvrdí

Šestačtyřicetiletý Bělica byl podnikatelem v oblosti prodeje IT techniky. S politikou začal v roce 2013, kdy vstoupil do hnutí ANO. O rok později se už jako lídr kandidátky ANO stal havířovským zastupitelem, vzápětí radním a nakonec v roce 2016 náměstkem pro ekonomiku a správu majetku.

Ve stejném roce se stal i krajským zastupitelem a v následujícím roce 2017 poslancem. Jeho politický vzestup pokračoval. V roce 2018 hnutí ANO zvítězilo v Havířově v komunálních volbách a stal se primátorem.

Byl také krajským šéfem hnutí ANO. V následujících krajských, poslaneckých i komunálních volbách své pozice obhájil a v dalším vzestupu mu pomohly okolnosti, kdy nejprve v roce 2023 se s hnutím ANO ve zlém rozloučil hejtman Ivo Vondrák a letos v dubnu musel z pozice hejtmana odejít i Jan Krkoška.

Pak už přišla Bělicova chvíle a stal se hejtmanem. Tehdy přislíbil, že pokud bude v září opětovně zvolen, tak z pozice primátora odstoupí.

„Já tyto dotazy dostávám pouze od novinářů, voliči na ulici mě potkávají a přemlouvají, ať nepokládám pozici primátora. Já to udělám, protože jsem to slíbil a také nejsem dále schopen to časově zvládat na takové úrovni, jaké bych si představoval. To vypětí za posledního půl roku bylo opravdu enormní,“ uvedl po zářijovém opětovném zvolení hejtmanem.

Zdůraznil, že jednoznačné vítězství hnutí ANO v krajských volbách, kdy získalo 47 procent odevzdaných hlasů, ukazuje na to, že jejich voliči kumulaci funkcí jako problém nevnímají.