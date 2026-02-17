Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo

Dalibor Maňas
  11:33
Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla Těrlicko přinesla značné množství dřevní hmoty. Rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění tohoto naplaveného dřeva provádějí na místě od pondělí 16. února hasiči. Do akce museli nasadit i speciální techniku.

„Naplavené kmeny uvázly v blízkosti bývalého rybníku Halama, u přítoku Stonávky – v místě dobře viditelném ze silnice I/11. Opakované pokusy o ruční odstranění nebyly kvůli podmáčenému terénu a velkému množství dřeva úspěšné,“ vysvětlila mluvčí Záchranného útvaru HZS ČR Jana Urbancová.

Vodohospodáři na severní Moravě stále řeší následky povodně z roku 2024, která do vodního díla Těrlicko přinesla značné naplaveného dřeva. (17. února 2026)
„Nasazeno bylo pásové rypadlo CAT 330 z dislokace Hlučín. Díky němu mohou hasiči postupně uvolňovat a bezpečně vytahovat jednotlivé kmeny z nepřístupného terénu a odklízet je mimo prostor zátopy,“ doplnila.

Pásové rypadlo Záchranného útvaru je podle mluvčí Urbancové nasazováno především při mimořádných událostech jako jsou povodně, sesuvy půdy, zřícení požárem zasažených budov nebo odstraňování nebezpečných překážek z vodních toků.

Ruční práce nepomohla

V průběhu zimních i letních měsíců se vodohospodáři opakovaně pokoušeli o ruční rozebrání a rozřezání naplavených kmenů při různých úrovních vodní hladiny.

„Vzhledem k obtížné dostupnosti terénu a rozsahu naplaveného materiálu však bylo nutné nasadit speciální techniku Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky ve spolupráci s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje, konkrétně z Územního útvaru Karviná,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Povodeň přinesla extrémní množství odpadu, někde vznikají i černé skládky

Přítomné jednotky provádějí postupné uvolňování jednotlivých kmenů a jejich bezpečné odstranění.

„Zásahu hasičů předcházelo snížení hladiny vodní nádrže Těrlicko, aby bylo možné s technikou přistoupit k naplavenému materiálu. K zásahu přispělo také počasí, protože podloží v zátopové oblasti nádrže je zmrzlé,“ uvedl Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek-Místek.

Povodí Odry sečetlo povodňové škody na šest miliard. Náprava potrvá přes deset let

Naplaveniny představují riziko pro bezpečnost provozu vodního díla. „V případě nekontrolovaného rozplavení by mohlo dojít k omezení převádění vody přes přeliv nebo dokonce ke znemožnění manipulace na spodních výpustech,“ vysvětlila mluvčí. Uvolněné kmeny zároveň představují dlouhodobé nebezpečí pro provoz na vodní cestě a lodní dopravu, která je na nádrži Těrlicko provozována.

Díky technickému vybavení a zkušenostem hasičů vodohospodáři věří, že se jim podaří tento problém vyřešit.

