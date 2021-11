VIDEO: Hasiči vybalili kompletní vybavení z auta, skoro čtyři stovky věcí

Podobné fotky dělají v Moravskoslezském kraji vždy jednou za několik let.



„Chceme veřejnosti ukázat, co všechno se v našich vozech nachází. Takto naráz ale při běžné kontrole nikdy výbavu nevytahujeme. Běžně se díváme třeba na expiraci jednotlivých prvků,“ řekl Jan Kozák, mluvčí krajských hasičů.

Tentokrát prý bylo jedno z aut k dispozici. „Tento vůz jsme měli v záloze. Normálně bychom si to nemohli dovolit, všechna auta jsou nachystaná na výjezd. V kraji máme teď jednačtyřicet prvosledových vozů od značek Tatra a Scania,“ doplnil Kozák.

Na fotkách a videu vidíte skoro čtyři stovky věcí, vyskládaných na zemi. Tato auta totiž vozí nejvíce vybavení.



„Je to proto, že k zásahu jedou tito hasiči jako první. Musejí si umět poradit. Až později podle povahy případu volají specializované jednotky,“ dodal Kozák.

Největšími částmi výbavy jsou nafukovací člun a také dvanáctimetrový žebřík.

„Ten je vždycky na střeše, do auta by se nevešel. Když přemýšlím nad nejmenším předmětem, bude to bezdrátový detektor napětí. Je to malá trubička velká jako fixa,“ uzavřel Kozák.