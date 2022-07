Hasiči mají v kraji málo místa, postaví čtyři nové stanice

„Společná stanice je už na hranici svých limitů,“ potvrdil ředitel krajského Hasičského záchranného sboru Radim Kuchař.

Situace se stala ještě naléhavější po schválení navýšení počtu sloužících hasičů na této stanici. „Tím pádem potřebují i další techniku, kterou bychom jim rádi dali, ale další prostory nejsou,“ dodal ředitel.

Složitost společné hasičské budoucnosti vnímá i starosta Vítkova Pavel Smolka. „Současná stanice na Hasičské ulici byla postavena už v roce 1901 a na moderní požadavky už opravdu nestačí. Proto snahu krajských hasičů po nové základně vítáme a snažíme se jim vyjít vstříc,“ sdělil starosta.

Město tak společně s hasiči našlo vhodné místo pro novou stanici v tamní průmyslové zóně.

„Nyní se připravuje směna, kdy za pozemky určené pro výstavbu město získá jiné, které stát převedl na hasiče za účelem směny. Také připravujeme výstavbu nové komunikace v průmyslové zóně, kterou budou využívat hasiči při provozu stanice,“ popsal starosta Smolka.

Přesný termín výstavby vítkovské stanice zatím není známý, hasiči nyní zpracovávají projektovou dokumentaci a hledají možnosti financování této potřebné investice.

V Novém Jičíně už hasičárnu stavějí

Na jiných místech v kraji jsou už dále. Například v Novém Jičíně začala stavba moderní okresní základny u Propojovací ulice nedaleko zaniklého hypermarketu na okraji města už v září 2020.

„Nyní skončila první etapa výstavby a začala druhá, která potrvá do prosince letošního roku,“ uvedl krajský ředitel hasičů.

Se zahájením provozu se počítá na jaře 2023. Řeší se však ještě výjezd hasičských vozů při zásahu, protože na úzkou Propojovací ulici by to bylo komplikované a plánované komplexní dopravní řešení nájezdů z města a průmyslové zóny na sinici I/48 začne fungovat až za několik let.

Starou budovu nejspíš získá město

Novojičínští hasiči se přestěhují z historického areálu na Zborovské ulici, kde sídlí už od roku 1871. Ale ani několikerá přestavba nevyřešila problém s nedostatkem místa.

Až se hasiči z dosavadního areálu vystěhují, počítají s jeho předáním městu. Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský o této možnosti zatím jen neoficiálně slyšel.

„Žádná oficiální nabídka od hasičů nebo kraje však zatím nepřišla. Neznáme tedy ani podmínky možného převodu, ani případný časový harmonogram celého záměru,“ upozornil místostarosta.

Stanice v Kopřivnici a Ostravě

Proto také podle něj ani dosud nepadly varianty případného dalšího využití současné základny hasičů. „Nejspíše tak toto téma bude předmětem jednání a rozhodování politické reprezentace města vzešlé až z letošních podzimních voleb,“ konstatoval Dobrozemský.

Další stavby hasičů se chystají v Kopřivnici a v ostravské části Hranečník. V Kopřivnici se podařilo hasičům loni vytvořit alespoň provizorní základnu v podobě dvaceti velkých unimobuněk a nafukovací haly coby garážového stání v průmyslové zóně v městské části Vlčovice, blízko areálu automobilky Tatra.

„Stavba plnohodnotné stanice tam začne ještě letos, přičemž dočasné prostory nebudou v ničem bránit. S otevřením se počítá do konce příštího roku,“ uvedl Kuchař. Termín do konce roku 2023 má i investice v Hranečníku. „Tam je to jednodušší v tom, že jde o jednodušší stavby garážových stání pro naši techniku a zázemí pro výcvikové centrum,“ zakončil krajský ředitel hasičů.