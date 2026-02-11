Ušetří jim síly. Hasiči ukázali dron za milion, unese třicet kilo nákladu

Josef Gabzdyl
  13:14
Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Stroj váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Bude obrovským pomocníkem například při lesních požárech nebo při povodních, přičemž do jinak složitě přístupných míst může převážet hadice, čerpadla a další důležitý materiál.

„Je to pro nás obrovský přelom v našem dalším rozvoji a naprosto skvělá pomoc. Samozřejmě už delší čas používáme menší průzkumné drony, ale těžký cargo dron nás posouvá zase dále,“ konstatoval David Kareš, velitel záchranného sboru hasičů se sídlem v Hlučíně na Opavsku.

Těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za zhruba milion korun mají hasiči ve třech kusech umístěných ve svých základnách, tedy jeden právě v Hlučíně, další v Jihlavě a poslední v západočeském Zbirohu.

Hasiči budou drony využívat při mimořádných událostech jako jsou rozsáhlé požáry, povodně nebo zásahy v nepřehledném terénu. Drony s nosností až 30 kilogramů nejsou určeny k hašení, ale k přepravě materiálu, například hadic, čerpadel, kanystrů a dalších.

Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Sám váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Pomáhat bude při lesních požárech nebo povodních, do jinak složitě přístupných míst může převážet hadice, čerpadla a další důležitý materiál.
Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Sám váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Pomáhat bude při lesních požárech nebo povodních, do jinak složitě přístupných míst může převážet hadice, čerpadla a další důležitý materiál.
Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Sám váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Pomáhat bude při lesních požárech nebo povodních, do jinak složitě přístupných míst může převážet hadice, čerpadla a další důležitý materiál.
Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Sám váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Pomáhat bude při lesních požárech nebo povodních, do jinak složitě přístupných míst může převážet hadice, čerpadla a další důležitý materiál.
Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Sám váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Pomáhat bude při lesních požárech nebo povodních, do jinak složitě přístupných míst může převážet hadice, čerpadla a další důležitý materiál.
8 fotografií

Kromě samotného dronu mají hasiči k dispozici i mobilní pracoviště sloužící jako obdoba malého letiště, což přišlo na další milion. Celkem tak všechny drony s příslušenstvím přišly na šest milionů.

Dron může zásobovat jednotky v místě zásahu. Hasiči navíc v případě potřeby budou moci využít všechny drony společně. „Jde o taktiku mostu, kdy se drony střídají ve vzdušném prostoru a probíhá kontinuální zásobování,“ uvedl gestor hasičské dronové služby Jiří Studnička.

Od nedůvěry k nadšení. Po létající „babičce“ chtějí hasiči s drony i do budov

Drony tak díky přepravě materiálu budou při mimořádných událostech šetřit síly hasičů. „V živé paměti ještě máme lesní požár v Hřensku, kdy si pamatuju, jak jsme k Pravčické bráně museli vyčlenit skupinu příslušníků, kteří nedělali nic jiného, než že celý den chodili pěšky a tahali kanystry s benzinem, vodu nebo hadice, v podstatě všechno. My jsme je fakticky odvařili a nebyli schopni dělat žádnou jinou činnost,“ vzpomněl velitel záchranného útvaru David Kareš s tím, že to vše nyní zastane dron.

Hasiči se na ovládání dronů připravovali ve speciálním kurzu. „Je to kurz, kterým budou procházet všichni piloti Hasičského záchranného sboru, plus je tady specializace právě na cargo,“ doplnil Studnička.

Součástí dronu, který váží zhruba 95 kilogramů, je například naviják a má i vlastní padák pro nouzové situace.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....

Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím

Horníci vyvezli z podzemí Dolu ČSM na Karvinsku poslední vozík naplněný černým...

Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...

OBRAZEM: Poslední Zdař Bůh. Ostravou prošel průvod horníků, při mši se smutnilo

Závěrečný pochod horníků a jejich příznivců centrem Ostravy k ukončení těžby...

Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v...

Ušetří jim síly. Hasiči ukázali dron za milion, unese třicet kilo nákladu

Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní...

Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Stroj váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Bude obrovským pomocníkem...

11. února 2026  13:14

Tah do Polska zablokoval vzpříčený kamion, vyprostil jej až speciální jeřáb

Hlavní tah mezi Opavou a Krnovem blokuje havarovaný kamion.

Více než pět hodin vázla kvůli nehodě doprava mezi Opavou a Krnovem na velmi frekventované silnici I/57. Hlavní tah na Polsko ve středu zablokoval kamion, který jel tak rychle, že mu návěs sjel ze...

11. února 2026  8:08,  aktualizováno  11:58

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

11. února 2026  6:25

Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...

10. února 2026  16:13

Soudce čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, případ prověřuje ministerstvo

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Ministerstvo spravedlnosti prověřuje postup vedení Krajského soudu v Ostravě v případu soudce, na jehož nevhodné chování si stěžovaly spolupracovnice. Podle tiskové zprávy úřad zkoumá, zda vedení...

10. února 2026  14:37

Nedoučený automechanik startoval Škodu 105 vytrženými kabely, měla skončit ve šrotu

Zloděj navzdory své údajné odbornosti nedokázal starý automobil nastartovat...

Díky všímavosti svědka a rychlému zásahu policistů se v Karviné podařilo zabránit krádeži staré Škody 105 L. Zloděj, dle vlastních slov nedoučený automechanik, se veterána marně snažil nastartovat...

10. února 2026  13:50

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Primátor Karviné vystoupil ze SOCDEM, na podzim bude kandidovat jako nestraník

Nový karvinský primátor Jan Wolf. (8. ledna 2018)

Primátor Karviné Jan Wolf ukončil své členství v sociální demokracii (SOCDEM), podle svých slov se neztotožňoval se směřováním strany. V podzimních komunálních volbách chce kandidovat jako nestraník,...

10. února 2026  11:40,  aktualizováno  12:10

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek...

10. února 2026  11:01

Ostravě se daří žáky z vyloučených lokalit vracet do škol. Pomáhá práce v rodinách

Druhé patro ubytovny města Štětí je vyhrazeno pro rodiny s dětmi. V přízemí a...

Motivovat děti i rodiče, ukázat jim, že škola má smysl, to jsou jedny z cílů dvouapůlletého projektu zaměřeného na prevenci předčasného ukončování základní školní docházky, který nyní realizuje město...

10. února 2026  9:43

V Ostravě uvedou Rossiniho operu Mojžíš a faraon. V českém divadle se hrála před 130 lety

Gioachino Rossini byl nejvýznamnějším italským skladatelem první poloviny 19....

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) v Ostravě ve čtvrtek v novodobé české premiéře představí operu Gioacchina Rossiniho Mojžíš a faraon aneb Přechod Rudého moře. K nastudování známého biblického...

10. února 2026  9:32

Ostravští policisté hlásí rekord. Polovinu případů dokázali objasnit

Městský kamerový systém pomohl během loňského roku ostravským strážníkům...

S více než osmi tisíci trestnými činy za loňský rok patří Ostrava po Praze a Brnu k městům nejvíce zatíženým kriminalitou. „Situace je ale stabilizovaná. A v porovnání s Prahou a Brnem máme nejvyšší...

10. února 2026  6:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.