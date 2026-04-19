Hasiči od noci likvidují požár skládky v Bohumíně, nasadili pásové rypadlo

  15:37
Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Novém Bohumíně na Karvinsku. Požár nezpůsobil žádnou škodu, ani při něm nikdo neutrpěl zranění. Sdělili to mluvčí hasičů. Lidem v okolí hasiči doporučují nevětrat.
Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Bohumíně, lidé by neměli větrat. (19. dubna 2026) | foto: HZS Moravskoslezského kraje

„Požáry skládek bývají náročné na síly, prostředky i čas, a požár skládky v Novém Bohumíně není výjimkou. Jednotky požární ochrany u něj zasahují už deset hodin. Obyvatelům v okolí doporučujeme nevětrat,“ uvedli hasiči na síti X v neděli po 14:00.

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

U požáru zasahují profesionální hasiči z Orlové a Bohumína a dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína a Rychvaldu. „Hasiči rozkrývají požářiště a hasí ohniska požáru,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

K likvidaci požáru hasiči využívají také speciální pásové rypadlo záchranného útvaru v Hlučíně, které je nasazeno k rozkrývání požářiště a vyhledávání skrytých ohnisek. „Tento postup umožní efektivnější lokalizaci a následné dohašování požáru,“ uvedla mluvčí útvaru Jana Urbancová.

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

Chybí urputnost. Bídné výkony Baníku trápí i první šampiony klubu z roku 1976

Vedení Baníku Ostrava ocenilo před utkáním s Bohemians Praha mistry republiky z...

V duchu setkání šampionů se nesla fotbalová sobota v Ostravě. Členové spolku Baník Baníku se zástupci klubu připravili setkání někdejších úspěšných ostravských hráčů v čele se šampiony z roku 1976....

19. dubna 2026  13:56

Ostravské stopy: Jezdili jsme sem kvůli Stodolní i Mrazíkovi, vzpomíná Dejdar

Podstatnou část své herecké cesty Martin Dejdar spojil s divadlem, konkrétně s...

Ostravské spanilé jízdy, tak by se daly nazvat zájezdy známého herce Martina Dejdara a jeho kolegů ze Studia Ypsilon do Ostravy a okolí od roku 1987. „Jezdím sem na hokej, absolvoval jsem tady...

19. dubna 2026  7:56

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Al-Amir Dawes z Děčína zakončuje na ústecký koš.

Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a...

18. dubna 2026  21:15,  aktualizováno  22:45

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

18. dubna 2026  21:08

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:33

Další bídný výkon a fotbalisté Baníku se opět šli zpovídat fanouškům

Fotbalisté Baníku před kotlem domácích fanoušků po porážce s Bohemians.

Ostravští fanoušci před utkáním s Bohemians Praha 1905 nezpívali tradičně klubovou hymnu. Místo toho při nástupu mužstev skandovali: „My chceme Baník!“ a „Rubete za Baník!“ Leč fotbalisté Baníku...

18. dubna 2026  19:14

Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

Jaromír Voves z Talent týmu Plzeňského kraje během semifinále s Duklou Praha.

Plzeňští házenkáři postoupili do dvanáctého finále extraligy za sebou. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy. V druhé semifinálové sérii...

18. dubna 2026  19:06

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:38

Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil

Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná

Kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, za kterou se v závěru první půle trefili Eze a Traoré....

18. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  17:17

Žádaná krajská adresa? Rychvald na Karvinsku. Většině měst však obyvatel ubývá

Jedním z mála moravskoslezských měst, kterým přibývá obyvatel, je Rychvald na...

Počet obyvatel měst v Moravskoslezském kraji je na historickém minimu. Roli hraje především vymírání populace. Města, jimž loni lidí i přesto přibylo, vděčí za kladná čísla stěhování. Nové obyvatele...

18. dubna 2026  17:17

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér...

18. dubna 2026  13:16

Bohumín se stal učebnicí pro ostravské vysokoškoláky, předtím ji otevřeli místní školáci

Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity...

Radnice v Bohumíně otevřela své brány studentům ekonomické geografie z Ostravské univerzity, kteří v ulicích města zkoumali moderní urbanismus a strategické plánování v praxi. Program, který město...

18. dubna 2026  8:19

