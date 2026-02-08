Elektrokoloběžky hoří stále častěji, varují hasiči. Chtějí zákaz nabíjení v bytech

Josef Gabzdyl
  10:17
Tak by to dál nešlo. Moravskoslezští hasiči varují před rostoucím počtem zásahů kvůli hořícím elektrokoloběžkám a elektrokolům. Zvláště jim vadí, že lidé nabíjejí baterie v bytech, kde jim pak plameny často znemožňují únik a navíc oheň ohrožuje další obyvatele. Navrhují proto změnu legislativy.
Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024) | foto: HZS MSK

Při nabíjení vzplála elektrokoloběžka a způsobila požár za 1,5 milionu korun....
V sedmém podlaží panelového domu v Ostravě – Dubině zřejmě vybuchla...
V sedmém podlaží panelového domu v Ostravě – Dubině zřejmě vybuchla...
V sedmém podlaží panelového domu v Ostravě – Dubině zřejmě vybuchla...
8 fotografií

Zatímco v roce 2023 hasiči v regionu řešili takových případů devět, předloni to bylo už 18 a loni 20. Podobně výrazně rostou i škody způsobené požáry.

„Baterie hoří nejčastěji při nabíjení, kvůli kutilským úpravám, případně vinou dlouhodobého skladování koloběžek, které samy začnou hořet,“ zmínil náměstek krajského ředitele hasičů Miloš Střelka s tím, že větším problémem než kola poháněná bateriemi jsou elektrokoloběžky.

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)
Při nabíjení vzplála elektrokoloběžka a způsobila požár za 1,5 milionu korun. (31. října 2025)
V sedmém podlaží panelového domu v Ostravě – Dubině zřejmě vybuchla elektrokoloběžka a byt poté zachvátil požár. Desítky lidí se nadýchaly kouře, všichni obyvatelé domu se museli evakuovat. (7. května 2025)
V sedmém podlaží panelového domu v Ostravě – Dubině zřejmě vybuchla elektrokoloběžka a byt poté zachvátil požár. Desítky lidí se nadýchaly kouře, všichni obyvatelé domu se museli evakuovat. (7. května 2025)
8 fotografií

Poukázal i na to, že když s experty rozebírali bateriové systémy, ukázalo se, že některé jsou důmyslné, jiné však naopak jednoduché. „Trh umožňuje přísun levnějších výrobků, a to bude problém,“ konstatoval náměstek Střelka.

Souhlasíte s případným zákazem nabíjení baterií elektrokoloběžek v bytech?

Problémy podle něj nezpůsobuje ani tak nabíjení baterií v rodinných domech, protože tam jde pak případně o požáry například v garážích nebo dílnách, mnohem naléhavější situace přetrvává v bytových domech.

Poukázal například na květnový případ v Ostravě-Dubině, kde v bytě v osmém poschodí panelového domu začala hořet baterie elektrokoloběžky.

„Baterii nabíjeli na chodbě poblíž vchodových dveří. Když po hlasitém syčení a praskání následoval výbuch baterie, žena v sousedním obývacím pokoji chtěla okamžitě reagovat, ale prudký rozvoj požáru už jí nedovolil pokoj opustit,“ popsal hasič.

VIDEO: Tak hoří elektrokoloběžka. Stroj za sto tisíc měl jet do servisu

Žena se proto nejprve přemístila k otvoru po oknu vyraženém i s rámem tlakovou vlnou, pak kvůli žáru vystoupala na venkovní parapet. „Naštěstí si všimla, že kousek od ní vede hromosvod a statečně slezla dolů,“ poznamenal Střelka.

Hasiči proto chtějí, aby se například zrovna elektrokoloběžky nemohly nabíjet přímo v bytech. Podílejí se proto na zpracování analýzy těchto požárů za roky 2023 a 2024.

„Na základě těchto výsledků budeme tlačit právě legislativce k tomu, aby se nějakým způsobem zatlačilo na to, aby je občané neukládali v bytech, ale v nějakých speciálních místnostech,“ řekl Němčík.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí

Poslední šichta. V podzemí Dolu ČSM u Karviné končí těžba černého uhlí. (31....

Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední...

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního boxu. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....

Těžbu uhlí spustily tři šlechtické rody. Kdo byli ostravští uhlobaroni a jak dopadli

Fotografie z roku 2020, kdy kašna před zámkem v Šilheřovicích procházela...

Jejich jména jsou spojená s těžbou černého uhlí. Budovali, investovali nebo obchodovali s uhlím. Trochu se závistí, trochu s obdivem se jim říkalo uhlobaroni. U počátků ostravského a karvinského...

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24,  aktualizováno  22:35

Sváteční střelec Boula: Už nebylo zbytí, a tak jsem vystřelil. Baník nakopl k výhře

Jiří Boula (vlevo) z Baníku Ostrava a Antonín Růsek z Olomouce

V zimní přestávce byl jedním z mnoha fotbalistů, o které se zajímali šéfové olomoucké Sigmy. Jenže záložník Jiří Boula zůstal v Baníku a ve 21. kole první ligy proti Olomouci svůj tým nakopl k výhře...

7. února 2026  20:16

Vyloučení, trestňák a gól po zásahu VAR. Dvojitý trest, štvalo Jarolíma

Karvinský gólman Jakub Lapeš inkasuje gól v Teplicích.

Z klidu do neklidu za 100 sekund. Zásah VAR pohřbil naděje fotbalistů Karviné v Teplicích, po vyloučení svého kapitána inkasovali z přímého kopu a nakonec sobotní ligové utkání ztratili 2:0....

7. února 2026  19:23

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

7. února 2026  16:55,  aktualizováno  17:33

Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek

Teplický Michal Bílek slaví gól proti Karviné.

Tak tak udrželi nejlepší šestku, nicméně karvinští fotbalisté podruhé za sebou nezískali ani bod. V jedenadvacátém kole Chance Ligy opět prohráli 0:2, tentokrát v Teplicích, které zatím unikají bojům...

7. února 2026  16:58,  aktualizováno  17:20

Čeští hráči nikoho nezajímají. Pokorný o Řecku, nové Sigmě i odmítnutí Baníku

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín (vpravo) si zpracovává míč před Jakubem...

Na život v Řecku si tak trochu pořád zvyká. Jak sám říká, životní styl na Peloponésu je naprosto odlišný. „Ale já jsem tu kvůli fotbalu,“ upozorní obránce Jakub Pokorný. Loni dovedl olomouckou Sigmu...

7. února 2026

Oddělení šestinedělí v opavské porodnici získalo luxusní rodinný pokoj

Moravskoslezská nemocnice Opava od 2. února 2026 rozšiřuje služby pro rodičky....

Otec a jedno dítě mohou nově prožít společný pobyt s novopečenou maminkou v Moravskoslezské nemocnici Opava. Od 2. února 2026 tam totiž jsou rozšířené služby pro rodičky a jejich blízké. Na...

7. února 2026  6:43

Ostrava připomene výročí narození Mozarta. Génia uctí koncerty, balet i árie

Vynikající klavírista Lukáš Klánský už natočil Mozartovy koncerty pro Českou...

Šestnáct hlavních sonát pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta zahrají v Ostravě houslistka Marie Magdalena Fuxová a klavírista Lukáš Klánský. Série čtyř komorních koncertů bude oslavou...

6. února 2026  16:52

OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

ilustrační snímek

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...

6. února 2026  13:13

Počet obyvatel Ostravy padá, rodí se stále méně dětí. Prognóza je skličující

Ilustrační snímek

Počet narozených dětí klesl loni v Ostravě poprvé v historii pod dva tisíce. „Narodilo se asi tisíc devět set novorozenců, přičemž umřelo přes tři tisíce tři sta obyvatel. Rozdíl je asi tisíc čtyři...

6. února 2026  10:48

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Místa skrytých příběhů. Publikace představuje zámky, které přežily zvraty dějin

Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026)

Nejnovější publikace ostravských památkářů Místa skrytých příběhů přináší detailní pohled na devět zámků v Moravskoslezském kraji. Přibližují jejich historii od počátků po současnost, ale zaměřují se...

6. února 2026  6:21

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

6. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.