Od vyhozené baterie z elektrokoloběžky vzplál v Karviné popelářský vůz

Josef Gabzdyl
  11:35
Byl to obrovský šok. Když nedávno popelářský vůz v Karviné svážel odpad, najednou si řidič všiml, že uvnitř sběrné nádoby něco hoří. Hrozilo, že plameny pohltí celý vůz. Zareagoval pohotově a duchapřítomně.
Fotogalerie1

Karvinští hasiči u odpadu vysypaného z popelářského vozu, kde začala hořet vyhozená baterie elektrokoloběžky. (3. listopadu 2025) | foto: Magistrát města Karviné

Naštěstí si řidič popelářského vozu dokázal bleskurychle poradit. „Problém okamžitě nahlásil a zajel na hřiště u areálu technických služeb, kde všechen hořící odpad vyklopil,“ popsala mluvčí Karviné Monika Danková.

Když dorazili přivolaní hasiči, bylo zřejmé, co je původcem potíží. V odpadu byla i baterie z elektrokoloběžky, kterou někdo vyhodil do běžné popelnice.

Po výbuchu elektrokoloběžky v Ostravě ošetřili pět lidí, exploze poškodila i auto

Hasiči požár odpadu rychle uhasili. „Díky pohotové reakci řidiče se podařilo zabránit požáru vozidla a možným větším škodám. Baterii pak uložili do kovové nádoby s vodou a ponechali do vychladnutí, přičemž ji průběžně kontrolovali,“ řekl ředitel Technických služeb Karviná Zbyněk Gajdacz.

Karvinská mluvčí Danková dodala, že to bylo poprvé, co se něco takového stalo.

„Tento případ je varováním, že i malá baterie od koloběžky může způsobit velké škody. Baterie, akumulátory ani elektroodpad do směsného odpadu nepatří,“ zdůraznila Monika Danková.

Odpadky se lisují...

Navíc popelářský vůz obsahuje lisovací systém, který odpad stlačuje a zmenšuje jeho objem. Nejčastějším řešením je spirálový lis, který posouvá odpad směrem k přední části nástavby.

Jakmile se tedy dovnitř dostane baterie, na problém je zaděláno.

„Použité baterie patří do k tomu určených červených kontejnerů, případně do sběrného dvora a menší baterie do sběrných boxů v obchodech s elektronikou,“ dodala mluvčí Danková.

Muži z Ostravy vzplála elektrokoloběžka už vloni, nyní baterii zřejmě rozebíral

S hořícími bateriemi mají moravskoslezští hasiči bohaté zkušenosti. Například letos v červnu baterie od elektrokoloběžky explodovala a následně začala hořet v bytě panelákového domu v ostravském sídlišti Dubina.

Desítky lidí hasiči a policisté museli evakuovat, osm z nich skončilo v nemocnici. V zasaženém bytě zemřel pes. Škoda činila zhruba tři miliony korun.

Pět lidí záchranáři ošetřili letos v lednu opět po výbuchu baterie elektrokoloběžky v bytě v centru Ostravy.

28. ledna 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

Od vyhozené baterie z elektrokoloběžky vzplál v Karviné popelářský vůz

Byl to obrovský šok. Když nedávno popelářský vůz v Karviné svážel odpad, najednou si řidič všiml, že uvnitř sběrné nádoby něco hoří. Hrozilo, že plameny pohltí celý vůz. Zareagoval pohotově a...

4. listopadu 2025  11:35

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

4. listopadu 2025  10:38

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:28

Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl...

3. listopadu 2025  17:19

O zámky a hrady na severní Moravě byl výjimečný zájem. Pomohly i atraktivní akce

Vyšší návštěvnost než loni, a někde dokonce rekordní počty lidí hlásí kasteláni zámků a hradů z Moravskoslezského kraje. Přálo jim chladnější letní počasí i stále početnější a atraktivnější akce.

3. listopadu 2025  14:18

Ochrana a rozšiřování zeleně ve městě. Ostrava má hotovou koncepci

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) dokončil koncepci zeleně pro Ostravu. Materiál má přinést lepší péči o zeleň a nasměrovat její další využívání.

3. listopadu 2025  12:14

Z automobilky Hyundai vyjelo méně vozů než loni, Tatra doufá v navýšení výroby

Česká ekonomika roste, ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl meziroční růst HDP 2,7 procenta. O něco hůře je na tom ovšem jedna z jeho stěžejních částí – automotive. Jeho nejvýraznější zástupci v...

3. listopadu 2025  8:17

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Pod pecemi Dolních Vítkovic září planety. Unikátní výstava zve do vesmíru

Planety sluneční soustavy, družice, raketoplán, astronauti nebo létající talíře. To všechno je až do konce roku každý den po setmění k vidění v industriálním areálu Dolních Vítkovic. V sobotu zde...

2. listopadu 2025  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Ostravské stopy: Ostrava naučí prohrávat, ale i získat odolnost, říká Iva Málková

Ostravská patriotka Iva Málková je uznávanou literární historičkou, která má za sebou řadu odborných publikací a vyhledávaných přednášek. Seriál Ostravské stopy přináší její pohled na rodné město.

2. listopadu 2025  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.