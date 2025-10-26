Bývalou hasičárnu v centru Nového Jičína získalo město, míří tam však muzejníci

Josef Gabzdyl
  7:38
Do směny budov a pozemků se pustilo město Nový Jičín s krajem. Stěžejním objektem se stal areál historické hasičárny ve Zborovské ulici, po přestěhování hasičů do moderní základny na okraji města je prázdný. Nyní ho Nový Jičín bezplatně získal do svého majetku.
Bývalá hasičská stanice nyní patří Novému Jičínu, na pět let se však stane sídlem krajského Muzea Novojičínska. | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Obratem však areál na pět let vloží jako výpůjčku krajskému Muzeu Novojičínska.

„Muzeum se bude muset kvůli rekonstrukci Žerotínského zámku vystěhovat a potřebuje depozitáře a kanceláře někam umístit. My tak nebudeme muset pět let řešit provoz nemovitostí a můžeme si naplánovat budoucí využití prostor,“ vysvětlil novojičínský místostarosta Václav Dobrozemský.

Historická fotografie původní hasičárny na Zborovské ulici v centru Nového Jičína (13. října 2023)

Žerotínský zámek se naposledy opravoval, a to jen částečně, v 90. letech. A třeba střechy jsou v žalostném stavu. „Takže z možnosti dlouhodobého přesunu do hasičárny jsme nadšení. Už dříve jsme hledali vhodné prostory, ale nenašli nic takového,“ konstatoval Aleš Knápek, ředitel Muzea Novojičínska.

Přidal další plusy nového dočasného sídla. „Například má vnitřní dvůr, což je pro bezpečné stěhování exponátů ideální,“ poznamenal.

V bývalé hasičárně tak bude sídlit vedení muzea a všechna odborná oddělení, místo zůstane i pro muzejní knihovnu a velkou část exponátů. „Navíc k opravovanému zámku to není z hasičárny daleko,“ podotkl ředitel muzea.

Deset let ve veřejném zájmu

Nový Jičín od kraje ještě získá parcelu v Sokolovské ulici s podélným parkovištěm i zelení a pozemky u slunečních hodin v lesoparku Skalky. Kraj nemovitosti daroval bezplatně pod podmínkou, že po dobu deseti let je nebude využívat jinak než ve veřejném zájmu.

„Například pro účely školství, sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy a samosprávy nebo k zajištění bytových potřeb občanů,“ upřesnil místostarosta Dobrozemský.

Co bude v hasičárně, až se muzeum po letech vrátí do zámku, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z možností je například přestěhování městské policie.

Bývalá hasičská stanice (červená značka) stojí v centru Nového Jičína nedaleko od současného sídla Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku (modrá značka).

Bývalá hasičská stanice (červená značka) stojí v centru Nového Jičína nedaleko od současného sídla Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku (modrá značka).

26. října 2025  7:38

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

24. října 2025

