Obratem však areál na pět let vloží jako výpůjčku krajskému Muzeu Novojičínska.
„Muzeum se bude muset kvůli rekonstrukci Žerotínského zámku vystěhovat a potřebuje depozitáře a kanceláře někam umístit. My tak nebudeme muset pět let řešit provoz nemovitostí a můžeme si naplánovat budoucí využití prostor,“ vysvětlil novojičínský místostarosta Václav Dobrozemský.
Žerotínský zámek se naposledy opravoval, a to jen částečně, v 90. letech. A třeba střechy jsou v žalostném stavu. „Takže z možnosti dlouhodobého přesunu do hasičárny jsme nadšení. Už dříve jsme hledali vhodné prostory, ale nenašli nic takového,“ konstatoval Aleš Knápek, ředitel Muzea Novojičínska.
Přidal další plusy nového dočasného sídla. „Například má vnitřní dvůr, což je pro bezpečné stěhování exponátů ideální,“ poznamenal.
V bývalé hasičárně tak bude sídlit vedení muzea a všechna odborná oddělení, místo zůstane i pro muzejní knihovnu a velkou část exponátů. „Navíc k opravovanému zámku to není z hasičárny daleko,“ podotkl ředitel muzea.
Deset let ve veřejném zájmu
Nový Jičín od kraje ještě získá parcelu v Sokolovské ulici s podélným parkovištěm i zelení a pozemky u slunečních hodin v lesoparku Skalky. Kraj nemovitosti daroval bezplatně pod podmínkou, že po dobu deseti let je nebude využívat jinak než ve veřejném zájmu.
„Například pro účely školství, sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy a samosprávy nebo k zajištění bytových potřeb občanů,“ upřesnil místostarosta Dobrozemský.
Co bude v hasičárně, až se muzeum po letech vrátí do zámku, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z možností je například přestěhování městské policie.
Bývalá hasičská stanice (červená značka) stojí v centru Nového Jičína nedaleko od současného sídla Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku (modrá značka).
