Alex díky darům dostal vytoužený handbike, jeho snem je postavit se na nohy

Aby se mu jeho největší sen jednou splnil, podstupuje kluk z Orlové řadu lékařských zákroků i následných rehabilitací.

Při jedné z lázeňských procedur využíval i handbike, který si zamiloval. „Po jeho návratu domů nemluvil o ničem jiném,“ říká jeho táta Miloš Široký.

Jenže zakoupit zdravotní pomůcku za zhruba 100 tisíc korun by pro rodinu znamenalo velkou finanční zátěž.

V tu chvíli se do situace vložil Městský sportovní klub (MSK) Orlová, kde Miloš Široký pracuje a trénuje. „Rozhodli jsme se pomoci a začali jsme shánět peníze,“ podotýká ředitel MSK Orlová Michal Kozák.

Orlovští Alexovi založili transparentní účet, využili kontaktů na sportovce v regionu i za jeho hranicemi a oslovili je, zda by přispěli nějakým suvenýrem.

„Například karvinský fotbalista Michal Papadopulos nám věnoval podepsaný dres, který se poté vydražil. V Kuřimi pobláznil jeden známý místní a poslali nám padesát tisíc korun. Ještě teď mi z toho běhá mráz po zádech. Všem moc děkuji,“ vzkazuje Miloš Široký.

K dnešku se podařilo vybrat zhruba 115 tisíc korun, díky čemuž už má Alex vysněný handbike. „Sehnali jsme jej nakonec za šedesát tisíc. Zbytek peněz půjde do kvalitnějšího invalidního vozíčku. Protože handbike je sice skvělá zdravotní pomůcka, ale pro denní využití je klasický vozík nezbytný,“ vysvětlil Široký.

Alex si za pomoci handbiku může vyjet s rodinou na zmrzlinu nebo pobýt s kamarády venku. Otec mu pomáhá zejména ve chvíli, kdy potřebuje s handbikem vyjet do kopce. „Přece jen ještě nemá takovou sílu, aby to zvládl sám,“ vysvětluje.

Aby se nemusel pořád ohýbat, vyrobil si Miloš Široký důmyslný zlepšovák. Do vozítka tlačí tyčí s úchytkou na konci. „Přece jen mě z toho ohýbání celkem bolela záda, teď je to lepší,“ říká.

Transparentní účet Alexe: 123-3951320257/0100

Transparentní účet stále funguje, další peníze by rodina využila na léčbu Alexe. „Cílem je, aby se jednou postavil na nohy. Odborníci nás ujišťují v tom, že je to možné. Jen ještě Alexka čeká těžká práce,“ věří Široký.

Až se to jednou podaří, plánuje táta synovi uspořádat velkolepou oslavu. „Pozvu na ni všechny lidi, kteří nám pomohli. Alex se mezi nimi projde a zatleskáme si za to, že to společné úsilí mělo hlavu a patu. Že to pomohlo k něčemu dobrému,“ uzavřel.