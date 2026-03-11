Táta byl pro spolupráci s StB nespolehlivý, říká dcera exilového spisovatele Oty Filipa

Hana Filip, dcera ostravského spisovatele Oty Filipa, se 2. března 2026 zúčastnila slavnostního odhalení pamětní desky svého otce v Ostravě. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Petra Sasínová
  14:00
Péče o otcův odkaz přivedla Hanu Filip po letech zpátky do Ostravy. Dříve zde prožila šest více méně traumatických let ohraničených vpádem sovětských tanků v roce 1968 a nuceným odchodem rodiny do západního Německa.

Uznávaná profesorka lingvistiky, dcera ostravského spisovatele Oty Filipa, se aktivně podílela na přípravách pamětní desky svého otce na Prokešově náměstí, která byla slavnostně odhalena 2. března 2026. Hana Filip sice žije v Německu, ale s Ostravou udržuje úzký kontakt. Spolupracovala například s odbornou skupinou, jejíž členkou byla i profesorka Iva Málková, aby památka na Otu Filipa v jeho rodném městě zůstala živá.

„Ostravu měl v hlavě do konce života,“ říká Hana Filip, dnes již emeritní profesorka lingvistiky žijící v Düsseldorfu.

Žádný z románů mého otce není autobiografie, včetně těch, které mají v názvu slovo životopis. I někteří kritici však mylně považují některé jeho romány za autobiografie, což je občas vede k určitým scestným analýzám.

Táta byl pro spolupráci s StB nespolehlivý, říká dcera exilového spisovatele Oty Filipa

