Co s nebezpečnou hořící haldou u Ostravy? Možnosti hledá zvláštní komise

„Meziresortní pracovní skupina, která se zabývá situací kolem heřmanického odvalu, je složená ze zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí a regionálního rozvoje, dále zástupců České inspekce životního prostředí, Českého báňského úřadu, Krajské hygienické stanice Ostrava, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Jednání se zúčastní i zástupci státního podniku Diamo,“ vyjmenovala přizvané organizace mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Lidem prý hrozí nebezpečí

„Skupinu svolal ministr Síkela, abychom se poradili se všemi relevantními subjekty, orgány a institucemi o tom, jak postupovat na heřmanickém odvalu tak, aby dopady jeho existence na obyvatele, životní prostředí a zdraví lidí byly co nejmenší,“ sdělil Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství ministerstva průmyslu, který skupinu vede.

Ministerstvo se o situaci na haldě, která už několik desítek let hoří, začalo zajímat poté, co na možnou nečinnost Diama začaly poukazovat dvě podnikatelské skupiny a zároveň začaly aktivovat i politiky.

Hořící halda je podle jejich vyjádření nebezpečná svému okolí, hlavně lidem žijícím poblíž. A Diamo nekoná, slibovaná sanace haldy se nehýbe.

„Situace na heřmanické haldě rozhodně není kritická. Probíhá tam měření, Diamo je připraveno zasáhnout, kdyby se cokoliv stalo, ale v tuto chvíli tam nic takového nehrozí,“ komentoval Eduard Muřický jeden z úterních závěrů jednání pracovní skupiny, do níž jsou zapojeni i zástupci České inspekce životního prostředí a Zdravotního ústavu v Ostravě.

Dopady hořící haldy na životní prostředí by nyní měly být sledovány ještě důsledněji.

„Nyní se připravuje kontinuální měření. Ty hodnoty nejsou opravdu fatální, i ve srovnání s tím, co lze naměřit v jiných částech Ostravska. Nicméně v určitých okamžicích mohou být vyšší. Dlouhodobé výsledky jsou ale v limitu,“ vyvracel jednu z námitek odpůrců (ne)činnosti Diama na haldě Muřický.

Nepřetržité měření by mělo být spuštěno během několika týdnů na dvou místech v areálu haldy.

Další pracovní setkání skupiny by měla navazovat už za tři týdny. „V dalším jednání chceme projednávat technické varianty řešení sanace odvalu. Ty by měly být k dispozici zhruba do čtrnácti dnů,“ přiblížil další plánovaný postup vrchní ředitel ministerské sekce.

„Do detailu budeme posuzovat například i právní vztahy. Co je těžební odpad, co je odpad jako takový, kde je potřeba zpracovat studii EIA, co je potřeba udělat, jaké právní a správní kroky je potřeba udělat. A konsenzus chceme najít na úrovní legislativní, právní i správní,“ poukázal Muřický na největší problémy spojované s heřmanickou haldou.

Na té se totiž potkává hned několik majitelů pozemků, další spory pak vedou firmy, které pro Diamo na haldě pracovaly. Ty státní podnik obviňují z porušování zákonů.

Celkem se kvůli činnosti na haldě vede sedm soudních sporů. Ty mohou být ve výsledku pro rychlé zahájení sanace i přítěží.

„Tam, kde by aktivita Diama mohla mít dopady na běžící soudní spory, tam musíme počkat na rozhodnutí soudu, to nás limituje,“ vysvětlil vrchní ředitel ministerské sekce. „Kde nás nelimituje, tam je naším cílem, aby se konalo.“

Kdy budou známy konečné výstupy pracovní skupiny, podle něj ale zatím není jasné, žádný pevně daný termín neexistuje.