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Soud odmítl žalobu Diama proti postupu ministerstva v případu heřmanické haldy

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  13:41
Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025) | foto: Jaroslav Ožana ČTK ČTK

Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...
Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Těžká technika na prohořívající haldě v ostravské části Heřmanice (25. března...
Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...
8 fotografií
Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo proti postupu ministerstva životního prostředí (MŽP) v případu budování oddělovací vzdušné stěny (OVS) na haldě Heřmanice v Ostravě. Stalo se tak z procesních důvodů, a to zejména proto, že přestupkové řízení se zhotovitelem stěny již bylo zastaveno. Ministerstvo naopak sdělilo, že soud postup ministerstva potvrdil jako řádný a zákonný.

Stěnu budovala pro Diamo od roku 2014 do léta 2022 společnost Ridera Bohemia. Stavba měla bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů. Diamo kvůli stěně na konci roku 2023 podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.

Uvedlo tehdy, že je výplňový materiál stěny hořlavý a neodpovídá požadavkům. Podle Ridery je ale materiál certifikovaný a v pořádku, dokládá to řadou posudků.

Policie případ po roce uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) sdělila, že má k dispozici řadu znaleckých posudků potvrzujících funkčnost stěny. MŽP prověřování kauzy odebralo ČIŽP a následně ho ukončilo bez nalezení viníka.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co se děje okolo heřmanické haldy a jak probíhá sanace

„Diamo žalobou zpochybnilo zejména převzetí přestupkového řízení ministerstvem od ČIŽP a následný postup ministerstva vůči podniku jako poškozenému,“ uvedl mluvčí státní firmy Tomáš Indrei.

Soud se ale podle něj zákonností tohoto postupu věcně nezabýval, protože žalobu odmítl z procesních důvodů. „Zastavení přestupkového řízení podle soudu nemohlo nikterak zasáhnout do veřejných subjektivních práv státního podniku Diamo,“ uvedlo ministerstvo.

Svým postupem podle něj nikterak nebránilo Diamu vydobýt si nápravu v občanskoprávním řízení, cesta napadení správního rozhodnutí MŽP k náhradě případné škody však nevede.

„MŽP dle soudu nemohlo zasáhnout do práv státního podniku Diamo. Jak uvedl soud, státní podnik Diamo totiž nemá právo opravných prostředků ani právo podat správní žalobu proti výroku o zastavení řízení,“ dodalo ministerstvo.

Diamo dál prověřuje funkčnost stěny

Uvedlo, že případ heřmanické haldy převzalo poté, co zjistilo závažné nedostatky v postupu ČIŽP. „Důvodem bylo mimo jiné pochybení v dosavadním postupu ČIŽP, způsob vedení řízení a pochybnosti o zákonnosti a správnosti jejího postupu,“ píše MŽP.

Už minulý měsíc ale MŽP sdělilo, že své rozhodnutí o ukončení řízení prověří. Podle článku serveru Seznam Zprávy úředník ministerstva do rozhodnutí zkopíroval celé pasáže argumentů Ridery.

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy (21. února 2024)
Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Těžká technika na prohořívající haldě v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
8 fotografií

„Diamo zároveň pokračuje v prověřování funkčnosti oddělovací vzdušné stěny. Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost posoudit. Pokud se na základě jeho závěrů ukáže, že podniku vznikly další náklady, bude Diamo požadovat jejich náhradu občanskoprávní cestou,“ uvedl Indrei.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Diamo odval provozuje od roku 2002. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než dvaceti lety, je pozastavená. Kvůli haldě vzniklo několik sporů.

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