Podnik Diamo zrušil soutěž na projekt sanace heřmanické haldy, připraví ho sám

Veřejná zakázka byla vyhlášena na konci loňského roku. Do soutěže se přihlásily dvě skupiny firem.

„Jedna nabídla cenu necelých 38 milionů korun, druhá o 31 milionů více. Levnější uchazeč ale nesplnil podmínky a byl ze soutěže vyloučen. Proti tomu se bránil, ale jak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), tak následně i jeho předseda potvrdili, že Diamo postupovalo v souladu se zákonem,“ uvedl Indrei.

Haldu by měl přikrýt obří sarkofág tak, aby hořící hmotu postupně zadusil. Zhruba třicet metrů vysoký prohořívající heřmanický odval je největším pozůstatkem těžby uhlí v Ostravě.

Stavba sarkofágu by přitom měla trvat zhruba deset let. Hořící část odvalu oddělí od zbytku haldy oddělovací stěny, překryv hořící hlušiny by pak měl zajistit její postupné vyhasnutí.

Projekt sarkofágu tak ukončil původní plán sanace haldy, kdy se měl její povrch postupně odtěžovat a hořící hlušina hasit pomočí injektáže.

Po vyloučení levnějšího z uchazečů zůstal ve výběrovém řízení jediný zájemce a státní podnik se rozhodl výběrové řízení zrušit. Od vlastního zpracování si proti jediné soutěžní nabídce slibuje finanční i časovou úsporu. Na případné chybějící profese nutné pro přípravu projektu si státní podnik najde subdodavatele.

„Projekt tím ale rozhodně nekončí. Po přehodnocení jsme se rozhodli, že potřebnou projektovou dokumentaci připravíme vlastními silami, přičemž počáteční práce na sanaci odvalu Heřmanice v podobě zpracování dílčí dokumentace, převozu hlušiny a modelace terénu již probíhají,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Karviná Rostislav Dudáš.

Stát chce haldu zakrýt sarkofágem, který má část hořícího odvalu uzavřít. Posudek, který si nechal vypracovat bývalý spoluvlastník pozemků, společnost cresco&finance, ale účinnost chystaného opatření za tři miliardy korun zpochybňuje. Opatření podle něj nebude fungovat a bude rizikové pro životní prostředí.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v dubnu řekl, že věří, že Diamo pro sanaci hořící haldy zvolilo správnou technologii na základě odborných posudků.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na více než 20 milionů metrů krychlových.

Halda vysoká mezi 20 až 30 metry uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Od roku 2002 je halda ve správě státního podniku a letos začaly první práce na vzniku sarkofágu.